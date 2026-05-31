RCB vs GT Final: फाइनल में बारिश हुई तो RCB की लग सकती है लॉटरी, नियम जानकर चौंक जाएंगे

RCB vs GT Final: IPL 2026 का फाइनल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटन्स के बीच है. यह मैच 31 मई की शाम को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है. क्योंकि यह फाइनल है, इसलिए इससे IPL 2026 का चैंपियन तय होगा. इसलिए, इतने अहम मैच से पहले अहमदाबाद का मौसम जानना ज़रूरी है. मैच के दौरान मौसम कैसा रहेगा? वहां बारिश की कितनी संभावना है? सबसे ज़रूरी बात, बारिश होने पर IPL के क्या नियम हैं? अब तक पूरे IPL 2026 सीज़न में बारिश की वजह से सिर्फ़ एक मैच कैंसिल हुआ है. वह मैच कोलकाता में था. लेकिन, अगर अहमदाबाद में होने वाला फाइनल मौसम की वजह से खराब होता है और मैच कैंसिल हो जाता है, तो चैंपियन टीम का फैसला कैसे होगा?

बारिश होने पर कम किए जा सकते हैं ओवर

बारिश होने पर IPL के तीन नियम हैं जिनसे चैंपियन टीम तय होगी. पहला नियम ओवर कम करने से जुड़ा है. अगर बारिश की वजह से मैच में रुकावट आती है, तो ओवर कम करके उसे पूरा करने की कोशिश की जाती है. इस हालत में दोनों टीमों को कम से कम 5-5 ओवर खेलने होते हैं.

क्या 1098 दिन बाद ऐसा होगा?

दूसरा और सबसे जरूरी नियम यह है कि अगर मैच वाले दिन बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाता है तो वह रिजर्व डे पर चला जाता है जहां दोनों टीमों को 120 मिनट का और समय दिया जाता है. IPL 2023 के फाइनल में भी ऐसा ही हुआ था जहां फाइनल मैच 28 मई को बारिश की वजह से रद्द हो गया था और उसे 29 मई को रिजर्व डे पर रीशेड्यूल किया गया था.

तीसरे नियम से आरसीबी को फायदा

तीसरा नियम कहता है कि अगर रिजर्व डे पर बारिश होती है और फाइनल नहीं खेला जाता है तो लीग स्टेज के बाद IPL 2026 पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहने वाली टीम चैंपियन बन जाएगी. इसका मतलब है कि अगर रिजर्व डे पर मैच पूरा नहीं होता है, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर IPL 2026 की ट्रॉफ़ी जीत जाएगी और लगातार दूसरी बार चैंपियन बनेगी.

फाइनल के दिन अहमदाबाद में मौसम कैसा रहेगा?

अब सवाल यह है कि फ़ाइनल के दिन अहमदाबाद में मौसम कैसा रहेगा? क्या सच में बारिश की कोई उम्मीद है? मौसम की वेबसाइट AccuWeather.com के मुताबिक, जवाब है नहीं. फाइनल मैच में बारिश का कोई संकेत नहीं है. AccuWeather.com का अनुमान है कि अहमदाबाद में पूरे दिन मौसम साफ रहेगा. यह RCB और GT के फैंस के लिए खुशी की बात है.

फिर भी मौसम का कुछ पता नहीं, कौन जानता है कि यह कब बदल जाएगा? अगर मौसम बदलता भी है और अहमदाबाद में बारिश होती है तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुविधाएं बहुत अच्छी हैं. ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है. बारिश रुकने के 20 मिनट बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच आसानी से शुरू हो सकता है. तो, यह जानने के लिए तैयार हो जाइए कि दूसरी बार IPL चैंपियन कौन बनेगा – RCB या गुजरात टाइटन्स.