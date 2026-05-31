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खिलाड़ी या मालिक… किसके खाते में जाते हैं IPL के करोड़ों रुपये? फाइनल हारने वाली टीम भी होगी मालामाल

IPL 2026 Prize Money: फाइनल में सिर्फ चैंपियन ही नहीं, हारने वाली टीम भी मालामाल होगी. जानिए बीसीसीआई इस बार उपविजेता पर कितने करोड़ों की धनवर्षा करने जा रहा है?

By: Shivani Singh | Published: May 31, 2026 8:18:18 PM IST

खिलाड़ी या मालिक… किसके खाते में जाते हैं IPL के करोड़ों रुपये? फाइनल हारने वाली टीम भी होगी मालामाल


IPL Prize money: आईपीएल 2026 सीजन अब अपने आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका है. चमचमाती ट्रॉफी के लिए इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच कांटे की टक्कर होने जा रही है. आरसीबी ने क्वालिफायर-1 में गुजरात टाइटंस को ही धूल चटाकर सीधे फाइनल का टिकट कटाया था. वहीं, गुजरात ने राजस्थान रॉयल्स पर 7 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई.

दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही टीमें इससे पहले एक-एक बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं. ऐसे में जो भी टीम यह फाइनल जीतेगी, वह दूसरी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल करेगी. लेकिन बात सिर्फ चमचमाती ट्रॉफी की नहीं है, बल्कि विजेता टीम को इस बार भारी-भरकम इनामी राशि भी मिलने वाली है.

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बीसीसीआई खोल रहा है खजाना

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईपीएल 2026 के लिए कुल 46.5 करोड़ रुपये से अधिक का पुरस्कार राशि तय किया है. टूर्नामेंट में सालभर पसीना बहाने और चैंपियन बनने वाली टीम को इनाम के तौर पर पूरे 20 करोड़ दिए जाएंगे.

रनर-अप को भी मिलेंगे 13 करोड़

फाइनल की रेस में चूकने वाली यानी उपविजेता (Runner-up) टीम भी खाली हाथ नहीं लौटेगी. खिताबी मुकाबले में हारने वाली टीम को सांत्वना और उनके शानदार सफर के इनाम के रूप में 13 करोड़ की मोटी रकम मिलेगी.

प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीमों पर भी होगी धनवर्षा

सिर्फ फाइनल खेलने वाली टीमें ही नहीं, बल्कि प्लेऑफ तक का सफर तय करने वाली बाकी दो टीमों को भी बीसीसीआई पुरस्कृत करेगा.

  • तीसरे नंबर की टीम: क्वालिफायर-2 में हारकर टूर्नामेंट से बाहर होने वाली टीम (राजस्थान रॉयल्स) को 7 करोड़ मिलेंगे.
  • चौथे नंबर की टीम: एलिमिनेटर मुकाबले में हारने वाली टीम को 6.5 करोड़ की इनामी राशि दी जाएगी.

नोट: अंक तालिका में 5वें से लेकर 10वें स्थान पर रहने वाली टीमों के लिए बीसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक प्राइज मनी नहीं रखी गई है. हालांकि, ये फ्रेंचाइजी स्पॉन्सरशिप, टिकटों की बिक्री और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के जरिए तगड़ी कमाई करती हैं.

कैसे बांटी जाती है यह इनामी राशि?

आईपीएल के नियमों के मुताबिक, किसी भी टीम को मिलने वाली कुल प्राइज मनी का 50 फीसदी हिस्सा खिलाड़ियों में बराबर बांट दिया जाता है, जबकि बाकी का 50 फीसदी हिस्सा फ्रेंचाइजी मालिकों के खाते में जाता है. इस नियम से यह साफ होता है कि मैदान पर मिलने वाली कामयाबी का सीधा फायदा खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट दोनों को मिले.

ऑरेंज और पर्पल कैप विजेताओं पर भी होगी पैसों की बौछार

टीमों को मिलने वाले इनाम के अलावा, पूरे सीजन में व्यक्तिगत रूप से शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी नवाजा जाएगा. सबसे ज्यादा रन बनाने वाले (Orange Cap) और सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले (Purple Cap) खिलाड़ियों के साथ-साथ अन्य स्पेशल अवॉर्ड्स जीतने वालों को मिलाकर कुल 1 करोड़ तक के कैश प्राइज दिए जाएंगे.

2008 से 2026 तक कितनी बदली आईपीएल की प्राइज मनी?

साल 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक चैंपियन की इनामी राशि में कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है. शुरुआती दो सीजन में विजेता को महज 4.8 करोड़ मिलते थे, जो आज बढ़कर 20 करोड़ हो चुके हैं. सिर्फ साल 2020 में इसमें कटौती की गई थी.

  • 2008-2009: चार करोड़ अस्सी लाख रुपये (4.8 करोड़ रुपये)
  • 2010-2013: दस करोड़ रुपये (10 करोड़ रुपये)
  • 2014-2015: पंद्रह करोड़ रुपये (15 करोड़ रुपये)
  • 2016-2019: बीस करोड़ रुपये (20 करोड़ रुपये)
  • 2020: दस करोड़ रुपये (10 करोड़ रुपये)
  • 2021-2026: बीस करोड़ रुपये (20 करोड़ रुपये)

Tags: home-hero-pos-5IPL 2026
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