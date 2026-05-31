RCB vs GT Final: पिच नंबर 6 का रहस्य! जो RCB के लिए बन सकता है खतरा; कोहली का पुराना दर्द फिर हो सकता है ताजा

RCB vs GT Final:अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, IPL फाइनल और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. लगातार दूसरे IPL सीजन में बेंगलुरु इसी मैदान पर फाइनल में खिताब के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगा. इस बार दो बड़े अंतर हैं: पहला, टीम अपना खिताब बचाने उतर रही है, और दूसरा, उसका सामना घरेलू टीम गुजरात टाइटन्स से है. इसलिए, इस बार चुनौती और मुश्किल है. यह चुनौती अहमदाबाद की पिच नंबर 6 से और मुश्किल हो जाती है, जिस पर यह फाइनल होगा, और जिसे RCB, खासकर कोहली, कभी नहीं भूलेंगे.

रविवार, 31 मई को IPL 2026 फाइनल से एक दिन पहले, बेंगलुरु ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस की. इस बीच, बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उनसे पिच के बारे में सवाल किए गए. पाटीदार ने कहा कि उन्होंने अभी तक पिच की मौजूदा हालत नहीं देखी है, लेकिन पिच पर कुछ घास थी, जिसे पिछले दिन काटा गया था और उसे फिर से काटना होगा. उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि पिच अच्छी होगी.

पिच नंबर 6 का कोहली और RCB से कनेक्शन

पिच कैसा बर्ताव करती है, यह तो मैच शुरू होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यह नंबर 6 पिच चर्चा का विषय बन गई है. इसकी एक वजह है. यह वही पिच है जिस पर 2023 ODI वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था. टीम इंडिया ने 239 रन बनाए और फाइनल हार गई. यह वही पिच थी जिस पर मौजूदा IPL सीजन में गुजरात और बैंगलोर का मैच खेला गया था. बैंगलोर सिर्फ 155 रन बना पाई और हार गई. इत्तेफाक से, विराट कोहली दोनों मैचों का हिस्सा थे.

दोनों मैचों में, कोहली ने अच्छी शुरुआत के बाद एक ही तरह से अपना विकेट गंवाया. वर्ल्ड कप फाइनल में, उन्होंने 54 रन बनाए, लेकिन गेंद उनके बल्ले से लगकर स्टंप्स पर चली गई. GT के खिलाफ, उन्होंने 13 गेंदों पर 28 रन बनाए, और फिर शॉट खेलने की कोशिश में गेंद उनके बल्ले से लगकर स्टंप्स पर चली गई. इसलिए, कोहली इस बार कहानी बदलना चाहेंगे.

लेकिन यह पिच कोहली और RCB के लिए सिर्फ निराशा से कहीं ज़्यादा है. यह वही 22-यार्ड की पिच है जहाँ RCB ने पिछले साल के फाइनल में अपना पहला IPL टाइटल जीता था. कोहली ने उस मैच में 43 रन की अहम पारी खेली थी. इसलिए, टीम उस सफलता को दोहराने की कोशिश करेगी.

मिक्स मिट्टी वाली पिच के बारे में आंकड़े क्या कहते हैं?

इस पिच की बनावट और व्यवहार के बारे में, यह एक मिक्स मिट्टी वाली पिच है, जिसका मतलब है कि इसे काली मिट्टी और लाल मिट्टी का इस्तेमाल करके बनाया गया था. इस तरह, यह आम तौर पर मिक्स तरीके से व्यवहार करती है. यह आम तौर पर अच्छे रन बनाती है, लेकिन मोदी स्टेडियम की दूसरी पिचों की तुलना में इसकी पहली पारी का औसत स्कोर कम है. आंकड़े बताते हैं कि 2025 से यहां खेले गए IPL और T20 इंटरनेशनल मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 199 रन है.

इसके अलावा, अहमदाबाद में पहले बैटिंग करने वाली टीम आम तौर पर जीतती है, लेकिन इस पिच पर रिकॉर्ड 3-3 से बराबर है. इस सीज़न का ओवरऑल रिकॉर्ड दिखाता है कि अहमदाबाद की सभी पिचों पर खेले गए सात मैचों में से, पहले बैटिंग करने वाली टीम ने चार जीते हैं, और चेज़ करने वाली टीम ने तीन. पिछले साल बेंगलुरु ने इसी पिच पर पहले बैटिंग करते हुए खिताब जीता था, जबकि इस सीजन में वे पहले बैटिंग करते हुए हार गए. इसलिए, पिच बहुत दिलचस्प होने वाली है.