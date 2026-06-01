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सिर्फ अनुष्का शर्मा ही नहीं, ये बॉलीवुड हसीनाएं बनीं RCB की जीत की गवाह, देखें वायरल तस्वीरें

IPL 2026 Final: आईपीएल 2026 के फाइनल में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया. इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए बॉलीवुड की हसीनाएं स्टेडियम पहुंची थीं. देखें तस्वीरें...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 1, 2026 5:39:40 PM IST

IPL फाइनल देखने पहुंची ये हसीनाएं.
IPL फाइनल देखने पहुंची ये हसीनाएं.


IPL 2026 Final: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच फाइनल का मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में आरसीबी ने गुजरात को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया. इस दौरान दुनिया के कई बड़े क्रिकेटर फाइनल मुकाबले का गवाह बनने के लिए पहुंचे थे. क्रिकेटर्स के अलावा बॉलीवुड हस्तियों ने भी आईपीएल फाइनल में अपने ग्लैमर का तड़का लगाया.

इसमें सबसे पहला नाम बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस और विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) का है. फाइनल के मैच में अनुष्का शर्मा आरसीबी और कोहली को सपोर्ट करने के लिए पहुंची थी. अनुष्का शर्मा के अलावा बॉलीवुड स्टार एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े ने भी आईपीएल फाइनल के रोमांचक मुकाबले में चार चांद लगा दिए.

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फाइनल में पहुंचे ये बॉलीवुड सितारे

IPL 2026 के फाइनल में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के अलावा मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी मौजूद रहीं. इन खूबसूरत एक्ट्रेसेस की कई तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. जब फाइनल के मैच के दौरान कैमरे की नजर इन हसीनाओं पर पड़ी, तो फैंस की ओर से जोरदार रिएक्शन देखने को मिला. मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े के साथ बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन भी स्टैंड्स में दिखाई दिए, जो आईपीएल फाइनल में आरसीबी की जीत का गवाह बने. नीचे देखें तस्वीरें…





वरुण धवन ने शेयर किया पोस्ट

आईपीएल फाइनल देखने के बाद बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया. वरुण धवन ने लिखा, ‘आईपीएल फाइनल देखने का मौका मिला और स्टेडियम में अपना गाना बजते हुए सुना. आरसीबी को बधाई! उन्होंने चैंपियन की तरह खेला और जीटी पूरे सीजन में शानदार रहे.’

RCB ने 5 विकेट से जीता फाइनल

मैच की बात करें, तो इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 155 रन बनाए. गुजरात की ओर से वाशिंग्टन सुंदर ने नाबाद 50 रनों की पारी खेली. निशांत सिंधु ने 20 और जोस बटलर ने 19 रन बनाए. इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाया. इसके चलते गुजरात ने आरसीबी को 156 रनों का टारगेट दिया. आरसीबी ने टारगेट का चेज करते हुए तेज शुरुआत की. बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने ताबड़तोड़ 32 रन बनाए. वहीं, विराट कोहली ने 42 गेंदों पर 75 रनों शानदार पारी खेलकर आरसीबी को मैच जिताया. आरसीबी ने 12 गेंद बाकी रहते ही 5 विकेट से फाइनल जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली.

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