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IPL 2026 : ऋषभ पंत को लेकर पूर्व खिलाड़ी का बड़ा बयान, कहा इन चीजों के चलते रहेगा LSG कप्तान पर प्रेशर

Rishabh Pant News: साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने कहा कि, "मेरे हिसाब से, वह शायद IPL 2026 में ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर इस सीज़न में सबसे ज़्यादा दबाव है.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 18, 2026 2:49:30 PM IST

ऋषभ पंत LSG कप्तान
ऋषभ पंत LSG कप्तान


Faf Du Plessis On Rishabh Pant: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के बहुप्रतीक्षित 2026 सीज़न से पहले, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत को लेकर चर्चा हो रही है. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस का मानना ​​है कि पिछले सीज़न में अच्छा प्रदर्शन न कर पाने के कारण, इस सीज़न से पहले पंत पर बहुत ज़्यादा दबाव होगा. डु प्लेसिस ने कहा कि पंत पर उनकी कीमत (price tag) की वजह से भी दबाव होगा.

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‘ऐसे खिलाड़ी जिन पर सबसे ज़्यादा दबाव’

साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने कहा कि, मेरे हिसाब से, वह शायद IPL 2026 में ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर इस सीज़न में सबसे ज़्यादा दबाव है. हम हमेशा कीमत के दबाव (price-tag pressure) के बारे में बात करते हैं. जब उनसे पंत पर दबाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स पर यह जवाब दिया कि, कुछ खिलाड़ी इस कीमत के दबाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और कुछ नहीं कर पाते. पिछला सीज़न उनके लिए सच में बहुत मुश्किल रहा. टीम को संघर्ष करना पड़ा और उनके रन बनाने में भी दिक्कत आई, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाज़ी की.

‘उन पर सारा दबाव होगा’

डु प्लेसिस ने आगे कहा कि, जब वह इस सीज़न में उतरेंगे, तो उन पर यह सारा दबाव होगा, और साथ ही यह उम्मीद भी होगी कि टीम कैसा प्रदर्शन करेगी. बल्लेबाज़ी से भरी टीम होने के बावजूद, वे गेंदबाज़ी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठाएँगे? अगर वह कप्तान के तौर पर रन बनाते हैं, तो सबसे पहले तो उन पर से दबाव कम हो जाता है, लेकिन फिर दूसरा पहलू भी है, जो कि टीम है; और पिछले साल, इन दोनों ही मामलों में उनके नाम के आगे बड़े-बड़े ‘रेड क्रॉस’ (असफलता के निशान) लगे थे

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आईपीएल 2025 में पंत का प्रदर्शन

पिछले सीज़न के 13 मैचों में, पंत ने 24.45 के औसत से कुल 269 रन बनाए, जो कि उम्मीद से काफ़ी कम था. हालाँकि, पिछला सीज़न उनके लिए भुला देने लायक रहा, फिर भी उन्होंने इसका अंत काफ़ी अच्छे अंदाज़ में किया; उन्होंने आख़िरी में चैंपियन बनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ख़िलाफ़ 61 गेंदों में 118 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली. साल 2026 में, LSG अपना पहला मैच 1 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के ख़िलाफ़ खेलेगी.

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Tags: faf du plessisIPL 2026IPL NewsLSGrishabh pant
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