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IPL 2026 Eliminator: क्या आज फिर चलेगा वैभव सूर्यवंशी का जादू या होंगे फेल? SRH के खिलाफ देखें ये हैरान करने वाला रिकॉर्ड

IPL Eliminator में हैदराबाद के खिलाफ क्या फिर चमकेगा 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का बल्ला या कमिंस का प्लान करेगा फेल? मैच से पहले देखें यह हैरान करने वाला रिकॉर्ड...

By: Shivani Singh | Published: May 27, 2026 5:36:50 PM IST

IPL 2026 Eliminator: क्या आज फिर चलेगा वैभव सूर्यवंशी का जादू या होंगे फेल? SRH के खिलाफ देखें ये हैरान करने वाला रिकॉर्ड


आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी का बल्ला एक बार फिर आग उगल सकता है. हालांकि वह अभी बहुत छोटे हैं और नॉकआउट मैच का दबाव अलग ही होता है, लेकिन उनकी मौजूदा फॉर्म और हैदराबाद के खिलाफ उनका पिछला रिकॉर्ड राजस्थान रॉयल्स (RR) के प्रशंसकों की उम्मीदें बढ़ा रहा है.

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दमदार रिकॉर्ड

सूर्यवंशी ने इस सीजन में हैदराबाद के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं. उनके खिलाफ वैभव का स्ट्राइक रेट हैरान कर देने वाला रहा है. जयपुर में लीग स्टेज के दौरान उन्होंने महज 37 गेंदों में 103 रनों की तूफानी पारी खेली थी. उस ऐतिहासिक पारी में उनके बल्ले से 12 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके निकले थे. प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कप्तान पैट कमिंस ने माना कि वैभव को रोकने के लिए उनकी टीम को कई बैकअप प्लान तैयार करने पड़े हैं.

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इस IPL सीजन के लाजवाब आंकड़े

15 साल का यह युवा ओपनर राजस्थान रॉयल्स के लिए इस सीजन में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बना रहा है.

  • कुल रन: 14 पारियों में शानदार 583 रन
  • स्ट्राइक रेट: 232.27 का ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट
  • छक्कों की हाफ सेंचुरी: लीग स्टेज में ही 53 छक्के जड़ चुके हैं. वह क्रिस गेल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के ऑल-टाइम रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब हैं.

क्या आज चलेगा वैभव का जादू?

वैभव जिस तरह का आक्रामक और निडर क्रिकेट खेलते हैं, वह नॉकआउट मैचों में दोधारी तलवार जैसा होता है. अगर हैदराबाद के गेंदबाज अपनी रणनीति के मुताबिक सटीक गेंदबाजी करते हैं, तो वह जल्दी भी आउट हो सकते हैं. लेकिन अगर वह शुरुआती पावरप्ले के ओवर खेल गए, तो पिछले मैच की तरह मैच को अकेले दम पर हैदराबाद की पहुंच से दूर ले जाएंगे.

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