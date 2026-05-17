CSK Playoff Scenario: बेंगलुरु की जीत या पंजाब की हार? जानिए आज के मैच से कैसे तय होगी CSK के प्लेऑफ की किस्मत

PBKS vs RCB: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) भले ही आज मैदान पर न उतर रही हो, लेकिन धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच होने वाले इस हाई-प्रेशर मैच के नतीजे पर उनकी सांसें जरूर अटकी होंगी. इस मैच का परिणाम आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में CSK की किस्मत तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है.

लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) के खिलाफ मिली सात विकेट की करारी हार के बाद चेन्नई की टीम पॉइंट्स टेबल में छठे नंबर पर खिसक गई है. 12 अंकों और +0.027 के नेट रन रेट (NRR) के साथ अब उनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है. लीग स्टेज में अब CSK के केवल दो मैच बचे हैं. सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के खिलाफ. ऐसे में चेन्नई की प्लेऑफ की उम्मीदें अब खुद के प्रदर्शन के साथ-साथ दूसरी टीमों के नतीजों, खासकर आज होने वाले PBKS बनाम RCB मैच पर टिकी हैं.

RCB की जीत CSK के लिए क्यों है ‘परफेक्ट’ कॉम्बिनेशन?

चेन्नई के लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि आज का मैच RCB जीत जाए.. ऐसा होने पर पंजाब की टीम रेस में चेन्नई से पीछे ही रहेगी और CSK के लिए प्लेऑफ का समीकरण काफी आसान हो जाएगा.

फायदा नंबर 1: अगर RCB जीतती है, तो पंजाब 13 अंकों पर ही रुक जाएगी और उसका सिर्फ एक मैच बचेगा. यानी पंजाब ज्यादा से ज्यादा 15 अंकों तक ही पहुंच पाएगी.

फायदा नंबर 2: इस स्थिति में चेन्नई की किस्मत पूरी तरह उसके अपने हाथों में होगी. अगर CSK अपने बाकी बचे दोनों मैच जीत लेती है, तो उसके 16 अंक हो जाएंगे. वह बिना किसी ‘अगर-मगर’ या नेट रन रेट के झंझट के सीधे पंजाब को पछाड़कर टॉप-4 में जगह बना लेगी.

फायदा नंबर 3: इसके अलावा, RCB की जीत से मिड-टेबल (Points Table के बीच) की भीड़भाड़ थोड़ी कम होगी, जिससे चेन्नई की राह आसान हो जाएगी.

पंजाब की जीत कैसे बढ़ा सकती है चेन्नई की टेंशन?

इसके उलट, अगर आज पंजाब किंग्स बाजी मार लेती है, तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी.

मुश्किल नंबर 1: पंजाब की जीत उन्हें 15 अंकों पर ले जाएगी और टॉप-4 में उनकी स्थिति मजबूत कर देगी.

मुश्किल नंबर 2: इस सूरत में अगर चेन्नई अपने दोनों मैच जीतकर 16 अंक बना भी लेती है, तब भी बात नेट रन रेट (NRR) पर आ फंसेगी। फिर CSK को पंजाब, हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के साथ रन रेट की कांटे की टक्कर से गुजरना होगा.

सबसे बड़ा खतरा: पंजाब की जीत के बाद चेन्नई के लिए एक भी हार सीधे टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। अगर CSK अपना एक भी मैच हारती है और 14 अंकों पर रुकती है, तो उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी.

CSK के लिए फॉर्मूला बिल्कुल साफ है

भले ही आज के मैच का नतीजा कुछ भी हो, चेन्नई के लिए असली मंत्र नहीं बदलने वाला, उन्हें हर हाल में अपने दोनों बचे हुए मैच जीतने ही होंगे. लखनऊ के खिलाफ मिली बड़ी हार ने चेन्नई के नेट रन रेट को काफी नुकसान पहुंचाया है. अगर वे 14 अंकों पर अटकते हैं, तो उन्हें दूसरी टीमों की हार-जीत और दुआओं के भरोसे बैठना पड़ेगा, जिसकी संभावना 35% से भी कम मानी जा रही है. इसलिए, CSK फैंस आज दिल से RCB को सपोर्ट कर रहे होंगे, ताकि खुद की राह थोड़ी आसान हो सके.