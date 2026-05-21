CSK Playoff Scenarios: सिर्फ जीत से नहीं चलेगा काम, इन टीमों को हारना होगा मुकाबला; प्लेऑफ में कैसे पहुंचेगी चेन्नई सुपर किंग्स?

CSK Playoff Scenarios: चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आज करो या मरो का मैच है . उन्हें प्लेऑफ़ क्वालिफ़िकेशन की अपनी उम्मीदों को ज़िंदा रखने के लिए गुजरात टाइटन्स के ख़िलाफ़ जीत की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ़ जीत काफ़ी नहीं होगी . चेन्नई की प्लेऑफ़ बर्थ के बारे में जानें .गुजरात टाइटन्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच आज (21 मई) अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा . मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा . आमने-सामने, दोनों टीमें अब तक नौ बार एक-दूसरे से भिड़ चुकी हैं, जिसमें GT ने पाँच और CSK ने चार जीते हैं .

CSK की प्लेऑफ

अगर चेन्नई सुपर किंग्स आज गुजरात टाइटन्स को हरा देती है, तो उसके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे . अभी, CSK के 13 मैचों में 12 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट माइनस 0.016 है . इसके बाद, चेन्नई को राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के अपने आख़िरी मैच हारने की ज़रूरत है . अगर ऐसा होता है, तो CSK, DC और RR के 14-14 पॉइंट्स होंगे, जबकि PBKS और KKR के 13-13 पॉइंट्स होंगे . इसका मतलब है कि पंजाब और कोलकाता बाहर हो जाएंगे .

नेट रन रेट बिगाड़ सकता है खेल

फिर, नेट रन रेट तय करेगा कि CSK, DC और RR में से कौन प्लेऑफ़ में जाएगा . अभी, चेन्नई का नेट रन रेट (-0.016) दिल्ली के नेट रन रेट (-0.871) से बेहतर है, लेकिन राजस्थान (0.083) से नहीं . इसलिए, चेन्नई के लिए एक जीत और उनके हिसाब से दूसरे मैचों के नतीजे काफ़ी नहीं होंगे .

इस वजह से, अगर बात नेट रन रेट की आती है तो चेन्नई सुपर किंग्स को गुजरात टाइटन्स के ख़िलाफ़ बड़ी जीत की ज़रूरत होगी ताकि वे आगे रह सकें . उन्हें राजस्थान के मुक़ाबले अपना नेट रन रेट बेहतर करना होगा और दुआ करनी होगी कि दिल्ली कोलकाता के ख़िलाफ़ बड़े अंतर से न जीते .अगर चेन्नई सुपर किंग्स आज हार जाती है, तो प्लेऑफ़ की बची हुई जगह के लिए सिर्फ़ चार टीमें (PBKS, RR, KKR और DC) ही लड़ेंगी .