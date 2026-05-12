क्या हार्दिक पंड्या से छिन जाएगी कप्तानी? मुंबई इंडियंस में ‘पैकेज डील’ से हलचल तेज

MI Captain Controversy: पांच बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस IPL 2026 से बाहर हो चुकी है. इस सीजन में मुंबई इंडियंस ने केकेआर को मात देकर सीजन की धमाकेदार शुरुआत की थी. लेकिन, टीम सिर्फ तीन ही मैच में जीत हासिल कर पाई है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के साथ हुए मुकाबले में हारने के बाद मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई थी. ऐसे में हार्दिक पंड्या की कप्तानी की एक्सपर्ट्स और फैंस सोशल मीडिया पर खूब आलोचना कर रहे हैं.

हार्दिक पंड्या से छिन जाएगी कप्तानी

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने तो मुंबई इंडियंस से हार्दिक पंड्या को हटाकर जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाने का सुझाव तक दे दिया. उन्होंने कहा कि ‘ फ्रेंचाइजी को अपने नेतृत्व पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और गेंदबाज बुमराह को टीम की कप्तानी का मौका देना चाहिए.’ उन्होंने कहा कि ‘मैं बुमराह को भारत का कप्तान बनते देखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वह खेल को सबसे अच्छी तरह समझते हैं. उनकी गेंदबाजी सिर्फ उनके एक्शन की वजह से खास नहीं है, बल्कि वह बल्लेबाज को अच्छी तरह पढ़ते हैं, हालात समझते हैं और पिच को भी अच्छे से जानते हैं. मुझे थोड़ा दुख है कि उन्होंने इंग्लैंड में कप्तानी करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई. जब शुभमन गिल कप्तान बने थे, तब भी उन्होंने कप्तानी नहीं की थी. लेकिन उम्मीद है कि कम से कम आईपीएल में उन्हें कप्तानी करने का मौका जरूर मिलेगा.’

आशीष नेहरा को भी साथ लाना चाहिए – संजय मांजरेकर

संजय मांजरेकर ने कहा कि जब मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पंड्या को टीम में शामिल किया, तब उन्हें आशीष नेहरा को भी साथ लाने के बारे में सोचना चाहिए था. हार्दिक और नेहरा की जोड़ी गुजरात टाइटंस में काफी सफल रही थी और टीम ने आईपीएल का खिताब भी जीता था.

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कौन होगा MI का अगला कप्तान?

मांजरेकर ने कहा कि सिर्फ हार्दिक को लाना काफी नहीं था, क्योंकि यह फैसला अब तक ज्यादा सफल नहीं दिखा है. उनका मानना है कि हार्दिक के साथ भी कुछ हद तक गलत हुआ है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह एक “पैकेज डील” जैसा था, अगर हार्दिक मुंबई आ रहे थे, तो आशीष नेहरा को भी साथ आना चाहिए था. उन्होंने यह भी कहा कि जसप्रीत बुमराह के लिए आईपीएल में कप्तानी करना टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी से आसान होगा. क्योंकि आईपीएल में उन्हें हर मैच के लिए उतना फिट और तैयार रहने का दबाव नहीं होगा, जितना टेस्ट क्रिकेट में होता है.

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