कोहली-हेड की लड़ाई से वेपिंग कांड तक… IPL 2026 के 6 ऐसे विवाद, जिन्होंने मैच से ज्यादा बटोरी सुर्खियां

IPL 2026 Biggest Controversies: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 19वां सीजन 31 मई (रविवार) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जीत के साथ खत्म हुआ. अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराकर दूसरी बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया. आईपीएल के इस सीजन में जमकर चौके-छक्के लगे, जिस दौरान कई रिकॉर्ड्स भी टूटे. हालांकि इस सीजन ने अपने रिकॉर्ड्स से ज्यादा विवादों को लेकर खूब सुर्खियां बटोरीं. इस सीजन मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक कई ऐसे विवाद हुए, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लंबी बहस छिड़ी. ऐसे में आइए जानते हैं कि आईपीएल 2026 के उन 5 बड़े विवादों के बारे में, जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं.

रियान पराग का वेपिंग कांड

आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग खूब सुर्खियों में रहे. दरअसल, राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स के मैच के दौरान रियान पराग को ड्रेसिंग रूम में कथित तौर पर से वेपिंग करते हुए देखा गया था. यह पल कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने रियान पराग के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया. बीसीसीआई ने रियान पराग पर भारी जुर्माना लगाया. यह वेपिंग कांड आईपीएल 2026 के सीजन का सबसे बड़ा विवाद बनकर सामने आया. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…

अंगकृष रघुवंशी का आउट

इस सीजन अंपायरों के फैसलों को लेकर काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला. इनमें कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी का रन आउट सबसे ज्यादा विवादों में रहा. दरअसल, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले जा रहे मैच में अंगकृष रघुवंशी रन ले रहे थे, जिस दौरान फील्डर की फेंकी हुई गेंद उनके शरीर से टकरा गई. लखनऊ के खिलाड़ियों ने ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के लिए आउट की मांग की.

इस पर टीवी अंपायर ने रिप्ले देखकर अंगकृष रघुवंशी को आउट करार दिया. हालांकि रिप्ले में साफ दिखाई दिया कि रघुवंशी गेंद की ओर बिल्कुल नहीं देख रहे थे, बल्कि गेंद अचानक उन्हें आकर लग गई. ऐसे में रघुवंशी को आउट दिए जाने पर केकेआर और उनके फैंस काफी नाराज हुए. सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर खूब बवाल हुआ.

टिम डेविड का आपत्तिजनक इशारा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज टिम डेविड इस सीजन खूब सुर्खियों में रहे. खासकर जब टिम डेविड ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले जा रहे मैच में अपने आपत्तिजनक इशारा किया, तो उनकी खूब आलोचना की गई. दरअसल, टिम डेविड ने मुंबई के खिलाफ आरसीबी की जीत के बाद कैमरे की ओर बीच वाली उंगली दिखाई, जिसे आपत्तिजनक माना गया. इसके चलते बीसीसीआई ने टिम डेविड पर भारी जुर्माना लगाया. इतना ही नहीं, इससे पहले टिम डेविड ने मैदान पर अंपायर के सामने गेंद भी उठा ली थी और वापस नहीं दे रहे थे. इसके लिए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…

कोहली-हेड की लड़ाई

आईपीएल 2026 में विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच हैंडशेक विवाद भी खूब चर्चा में रहा. सनराइजर्स हैदराबाद बनाम आरसीबी के मैच में विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच मैदान पर तीखी बहस हुई. इसके चलते विराट कोहली काफी गुस्से में दिखाई दिए. मैच खत्म होने के बाद भी कोहली का गुस्सा शांत नहीं हुआ, जिसके चलते उन्होंने ट्रेविस हेड से हाथ तक नहीं मिलाया. सभी खिलाड़ियों से हैंडशेक करने के बाद कोहली ने हेड को नजरअंदाज कर दिया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.

राजस्थान रॉयल्स के डगआउट में मोबाइल कांड

इस सीजन में मोबाइल कांड ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं. यह घटना आरसीबी बनाम राजस्थान रॉयल्स के मैच में हुई. दरअसल, गुवाहाटी में खेले गए मैच के दौरान राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजर रोमी भिंडर डगआउट में फोन चलाते दिखाई दिए. उनके बगल में राजस्थान के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी मौजूद दिखाई दिए. आईपीएल के नियमों के अनुसार, टीम मैनेजर डगआउट में मोबाइल फोन नहीं चला सकते हैं. इसका वीडियो सामने आने के बाद बीसीसीआई ने रोमी भिंडर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था.

अंपायर से भिड़े नीतीश राणा

IPL 2026 में अंपायर के कई फैसलों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बवाल हुआ. चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के मैच में भी अंपायर के फैसले को लेकर विवाद हुआ. दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी के दौरान ट्रिस्टन स्टब्स ने बीच ओवर में ग्लव्स बदलने की मांग की, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया. इसको लेकर दिल्ली के स्टार बल्लेबाज नीतीश राणा मैदान के बाहर अंपायर से भिड़ गए. नीतीश राणा ने अंपायर से तीखी बहस की. इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स भी उसी ओवर में आउट हो गए, जिसके बाद वह काफी गुस्से में दिखाई दिए. इस विवाद को लेकर बीसीसीआई ने नीतीश राणा पर जुर्माना लगाया था.