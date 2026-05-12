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CSK फैंस के लिए गुड न्यूज, इस टीम के खिलाफ होगी एमएस धोनी की वापसी! यहां जानें हेल्थ अपडेट

IPL 2026 CSK News: धोनी को शुरुआत में करीब दो हफ्ते आराम की सलाह दी गई थी, लेकिन उनकी रिकवरी उम्मीद से ज्यादा लंबी चली.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 12, 2026 3:42:21 PM IST

एमएस धोनी
एमएस धोनी


MS Dhoni Return Update: IPL 2026 में फैंस लंबे समय से महेंद्र सिंह धोनी को मैदान पर देखने का इंतजार कर रहे हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद धोनी सिर्फ IPL में खेलते हैं, इसलिए हर सीजन में उनकी मौजूदगी को लेकर अलग ही उत्साह रहता है. लेकिन इस बार टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले पिंडली की चोट ने उनके खेल पर ब्रेक लगा दिया. चोट के कारण धोनी अब तक पूरे सीजन से बाहर रहे हैं.

चोट के कारण डेढ़ महीने से बाहर

धोनी को शुरुआत में करीब दो हफ्ते आराम की सलाह दी गई थी, लेकिन उनकी रिकवरी उम्मीद से ज्यादा लंबी चली. वह पिछले डेढ़ महीने से रिहैब में हैं और एक भी मुकाबला नहीं खेल पाए हैं. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के दौरान भी धोनी टीम के साथ नहीं गए थे और चेन्नई में रहकर फिटनेस पर काम कर रहे थे. 10 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ चेन्नई में हुए मैच में भी वह टीम का हिस्सा नहीं थे.

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लखनऊ रवाना होंगे धोनी

अब धोनी की वापसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 13 मई को लखनऊ के लिए रवाना होगी और धोनी भी टीम के साथ जाएंगे. इससे पहले वह पूरी तरह फिट नहीं थे, इसलिए यात्रा नहीं कर रहे थे. लेकिन अब उनका टीम के साथ जुड़ना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वह तेजी से फिट हो रहे हैं.

LSG के खिलाफ वापसी की उम्मीद

CSK का अगला मुकाबला 15 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला जाएगा. माना जा रहा है कि धोनी इसी मैच से मैदान पर वापसी कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो फैंस का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार खत्म हो जाएगा. धोनी का टीम के साथ सफर करना उनके कमबैक की सबसे बड़ी सकारात्मक खबर मानी जा रही है.

CSK के पास प्लेऑफ का मौका

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए IPL 2026 की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन टीम ने बाद में शानदार वापसी की. फिलहाल CSK 11 मैचों में 6 जीत के साथ पांचवें स्थान पर है. टीम के पास अभी भी प्लेऑफ में पहुंचने का मजबूत मौका है. अगर चेन्नई अपने बचे हुए तीन मैचों में से दो जीत लेती है, तो वह आसानी से प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकती है.

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Tags: Chennai Super Kings latest newsDhoni comebackIPL 2026 CSK newsMS Dhoni IPL 2026MS Dhoni return update
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