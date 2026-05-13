IPL 2026: KKR के खिलाफ बदलेगी RCB की प्लेइंग XI! रजत पाटीदार काट सकते हैं इस स्टार खिलाड़ी का पत्ता

RCB Playing 11: IPL 2026 अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है. आज, बुधवार 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरने वाला है. दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला रायपुर में होने वाला है. कोलकाता नाइट राइडर्स को प्लेऑफ में जाने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीत होगा. वहीं RCB टॉप 2 में अपनी जगह पर बनी रहने के लिए इस मैच को जीतना चाहेगी. इस बीच फैंस की फेवरेट टीम RCB को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. टीम की प्लेइंग 11 में आज बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

RCB में होने जा रहा है बड़ा बदलाव

पिछले कई मैचों से RCB की ओपनिंग जैकब बेथेल संभाव रहे थे, लेकिन उनका प्रदर्शन टीम के लिए कुछ खास साबित नहीं हो सका. इसलिए फिल साल्ट को एक बार फिर से जोड़ा गया है, जो विराट के साथ RCB की ओपनिंग संभाल सकते हैं.

कौन संभालेगा मिडिल ऑर्डर?

टीम के पास मिडिल ऑर्डर संभालने के लिए कई मजबूत खिलाड़ी हैं. जिनमें रजत पाटीदार कप्तान, जितेश शर्मा, देवदत्त पाटीदार और टिम डेविड शामिल हैं. चारों बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जो अपने बल पर पूरा मैच बदलकर रख सकते हैं. KKR के साथ मुकाबले के लिए टीम को जबरदस्त प्रदर्शन करना होगा.

टीम के पास जबरदस्त ऑलराउंडर

RCB के पास जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, जिनमें क्रुणाल पांड्या और रोमारियो शेफर्ड शामिल हैं. बता दें कि, क्रुणाल ने पिछले मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, वह गेंदबाजी भी कमाल की करते हैं.

गेंदबाजी पर टिकीं नजरें

भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड IPL 2026 में कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही रसिख सलाम भी डेथ ओवरों में जबरदस्त गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं.

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RCB की संभावित प्लेइंग 11

बल्लेबाज: रजत पाटीदार (कप्तान), फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा

ऑलराउंडर: क्रुणाल पांड्या, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड

गेंदबाज: रसिख सलाम, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड

इम्पैक्ट प्लेयर: सुयश शर्मा

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