Home > क्रिकेट > पैट कमिंस या भुवनेश्वर कुमार? जानें आईपीएल इतिहास और इस सीजन में किसका पलड़ा है भारी

पैट कमिंस या भुवनेश्वर कुमार? जानें आईपीएल इतिहास और इस सीजन में किसका पलड़ा है भारी

Bhuvneshwar Kumar vs Pat Cummins: आईपीएल 2026: भुवनेश्वर कुमार और पैट कमिंस में से कौन है असली सुल्तान? आंकड़ों की इस जंग में एक दिग्गज का पलड़ा भारी है, जानें हैरान करने वाला सच.

By: Shivani Singh | Published: May 22, 2026 1:15:28 PM IST

पैट कमिंस या भुवनेश्वर कुमार? जानें आईपीएल इतिहास और इस सीजन में किसका पलड़ा है भारी


Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के आखिरी लीग मैच से आज 22 मई को राजीव गाँधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम साढ़े 7 बजे से खेली जाएगी. बैंग्लोर इस सीजन प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम है वहीं SRH के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है. इस मुकाबले में कुछ ‘की प्लेयर्स’ पर सबकी निगाहें रहेंगी उनमें से RCB के भुवनेश्वर कुमार और हैदराबाद के पैट कमिंस भी हैं. दोनों ही गेंदबाज सामने वाले बल्लेबाज के लिए काल माने जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं दोनों में से किस खिलाड़ी का आईपीएल रिकॉर्ड कैसा है. साफ़-साफ़ शब्दों में कहें तो कौन किससे बेहतर है. 

आईपीएल में जब भी शानदार गेंदबाजी की बात आती है, तो भुवनेश्वर कुमार और पैट कमिंस के नाम जेहन में अपने आप आ जाते हैं. इस 2026 सीजन के आखिरी दौर में दोनों ही गेंदबाज अपनी-अपनी टीमों के लिए जान झोंक रहे हैं. अगर इन दोनों दिग्गजों के आईपीएल करियर के आंकड़ों पर नजर डालें, तो ‘भुवी’ कई मामलों में कमिंस से काफी आगे दिखाई देते हैं. आइए देखते हैं आईपीएल के इतिहास में दोनों का ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है.

You Might Be Interested In

भुवनेश्वर कुमार बनाम पैट कमिंस (ओवरऑल आईपीएल आंकड़े)

स्टेटिस्टिक्स (आंकड़े) भुवनेश्वर कुमार पैट कमिंस
मैच 203* 78*
विकेट 222 87
गेंदबाजी औसत (Average) 26.15 29.52
इकोनॉमी रेट (Economy) 7.69 8.75
स्ट्राइक रेट (Strike Rate) 20.4 20.24
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/19 4/34

आमने-सामने का मुकाबला और टीम का माहौल

भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार का आईपीएल करियर बेमिसाल रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) दोनों ही बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए भुवी ने अपनी कातिलाना स्विंग और डेथ ओवरों के बेहतरीन कंट्रोल से बल्लेबाजों को हमेशा परेशान किया है. इस 2026 सीजन में तो भुवी का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है. बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए वह पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, जहां उन्होंने सिर्फ 13 मैचों में 16.38 के शानदार स्ट्राइक रेट से 24 विकेट चटकाए हैं

पैट कमिंस

दूसरी तरफ, सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस अपनी आक्रामक कप्तानी और बीच के ओवरों में विकेट निकालने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं. पावरप्ले और मिडिल ओवरों में वह लगातार बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि आक्रामक रुख के चलते भुवी के मुकाबले उनका ओवरऑल इकोनॉमी रेट थोड़ा ज्यादा (8.75) रहा है. आईपीएल 2026 के इस सीजन में कप्तानी की जिम्मेदारी संभालते हुए कमिंस ने अब तक 6 मैचों में 8 विकेट अपने नाम किए हैं.

Tags: bhuvneshwar kumarIPL 2026Pat Cummins
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन फिल्मों में दिखा प्यार और नफरत का संगम, देखें...

May 22, 2026

गर्मी में बेफिक्र खाएं 5 ड्राई फ्रूट, पर इस तरीके...

May 22, 2026

चेहरे को चमकाएंगी नहीं, ‘बर्बाद’ कर देंगी ये 6 DIY!

May 22, 2026

सुबह खाली पेट कॉफी पीना सही या गलत?

May 21, 2026

चिया सीड्स की 4 मजेदार और हेल्दी डिशेज

May 21, 2026

IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 15...

May 21, 2026
पैट कमिंस या भुवनेश्वर कुमार? जानें आईपीएल इतिहास और इस सीजन में किसका पलड़ा है भारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पैट कमिंस या भुवनेश्वर कुमार? जानें आईपीएल इतिहास और इस सीजन में किसका पलड़ा है भारी
पैट कमिंस या भुवनेश्वर कुमार? जानें आईपीएल इतिहास और इस सीजन में किसका पलड़ा है भारी
पैट कमिंस या भुवनेश्वर कुमार? जानें आईपीएल इतिहास और इस सीजन में किसका पलड़ा है भारी
पैट कमिंस या भुवनेश्वर कुमार? जानें आईपीएल इतिहास और इस सीजन में किसका पलड़ा है भारी