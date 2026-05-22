पैट कमिंस या भुवनेश्वर कुमार? जानें आईपीएल इतिहास और इस सीजन में किसका पलड़ा है भारी

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के आखिरी लीग मैच से आज 22 मई को राजीव गाँधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम साढ़े 7 बजे से खेली जाएगी. बैंग्लोर इस सीजन प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम है वहीं SRH के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है. इस मुकाबले में कुछ ‘की प्लेयर्स’ पर सबकी निगाहें रहेंगी उनमें से RCB के भुवनेश्वर कुमार और हैदराबाद के पैट कमिंस भी हैं. दोनों ही गेंदबाज सामने वाले बल्लेबाज के लिए काल माने जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं दोनों में से किस खिलाड़ी का आईपीएल रिकॉर्ड कैसा है. साफ़-साफ़ शब्दों में कहें तो कौन किससे बेहतर है.

आईपीएल में जब भी शानदार गेंदबाजी की बात आती है, तो भुवनेश्वर कुमार और पैट कमिंस के नाम जेहन में अपने आप आ जाते हैं. इस 2026 सीजन के आखिरी दौर में दोनों ही गेंदबाज अपनी-अपनी टीमों के लिए जान झोंक रहे हैं. अगर इन दोनों दिग्गजों के आईपीएल करियर के आंकड़ों पर नजर डालें, तो ‘भुवी’ कई मामलों में कमिंस से काफी आगे दिखाई देते हैं. आइए देखते हैं आईपीएल के इतिहास में दोनों का ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है.

भुवनेश्वर कुमार बनाम पैट कमिंस (ओवरऑल आईपीएल आंकड़े)

स्टेटिस्टिक्स (आंकड़े) भुवनेश्वर कुमार पैट कमिंस मैच 203* 78* विकेट 222 87 गेंदबाजी औसत (Average) 26.15 29.52 इकोनॉमी रेट (Economy) 7.69 8.75 स्ट्राइक रेट (Strike Rate) 20.4 20.24 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/19 4/34

आमने-सामने का मुकाबला और टीम का माहौल

भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार का आईपीएल करियर बेमिसाल रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) दोनों ही बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए भुवी ने अपनी कातिलाना स्विंग और डेथ ओवरों के बेहतरीन कंट्रोल से बल्लेबाजों को हमेशा परेशान किया है. इस 2026 सीजन में तो भुवी का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है. बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए वह पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, जहां उन्होंने सिर्फ 13 मैचों में 16.38 के शानदार स्ट्राइक रेट से 24 विकेट चटकाए हैं

पैट कमिंस

दूसरी तरफ, सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस अपनी आक्रामक कप्तानी और बीच के ओवरों में विकेट निकालने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं. पावरप्ले और मिडिल ओवरों में वह लगातार बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि आक्रामक रुख के चलते भुवी के मुकाबले उनका ओवरऑल इकोनॉमी रेट थोड़ा ज्यादा (8.75) रहा है. आईपीएल 2026 के इस सीजन में कप्तानी की जिम्मेदारी संभालते हुए कमिंस ने अब तक 6 मैचों में 8 विकेट अपने नाम किए हैं.