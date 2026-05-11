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IPL 2026: अंपायर से ‘बदतमीजी’, RCB के खास सदस्य को मिली गलती की सजा; BCCI ने उठाया सख्त कदम

IPL 2026: IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 10 मई 2026 को मुंबई इंडियंस को हराकर जीत दर्ज की. इसी दौरान RCB के हेड कोच ने एक बड़ी गलती कर दी. जिसके कारण BCCI ने सख्त कदम उठाया है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: May 11, 2026 11:28:47 AM IST

RCB के खास सदस्य को मिली गलती की सजा
RCB के खास सदस्य को मिली गलती की सजा


IPL 2026:  IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को हराकर जीत हासिल की है. इसी के साथ टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर चली गई है. इसी मुकाबले के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के  हेड कोच एंडी फ्लावर ने बड़ी गलती कर दी. जिसके कारण BCCI ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया है. फ्लावर ने मैच के दौरान अंपायर से बहस की थी, जिसे नियमों का उल्लंघन माना जाता है. इसी कारण उन पर मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है. 

BCCI ने उठाया सख्त कदम 

BCCI ने मीडिया एडवाइजरी जारी कर बताया कि RCB के हेड कोच एंडी फ्लावर ने खिलाड़ियों और टीम के लिए बनाए गए IPL कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है. एंडी ने IPL कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.3 का उल्लंघन किया है. जो गलत भाषा और इशारों से संबंधित है. इसी कारण BCCI ने सख्त कदम उठाया है. मैच रेफरी शर्मा ने RCB के हेड कोच पर 15% मैच फीस का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोच ने भी अपनी गलती मान ली है.

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जानें क्या है पूरा मामला? 

दूसरी पारी के 18वें ओवर में अंपायर ने RCB को बाउंड्री नहीं दी. जांच में पता चला कि नमन धीर ने गेंद को बाउंड्री लाइन पार करने से पहले ही अंदर फेंक दिया था. इस फैसले से RCB के हेड कोच एंडी फ्लावर और बल्लेबाजी कोच दिनेश कार्तिक नाराज हो गए. दोनों चौथे अंपायर से बहस करने पहुंच गए, जिसकी तस्वीरें कैमरे में भी कैद हो गईं. इसी वजह से एंडी फ्लावर पर जुर्माना लगाया गया है, जबकि BCCI ने दिनेश कार्तिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की.

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RCB ने मैच जीत लिया

पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 167 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते समय RCB की टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और मैच आखिरी गेंद तक गया. आखिर में RCB ने 2 विकेट से शानदार जीत हासिल कर ली. इस हार के बाद मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गई.

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Tags: Andy FlowerIPL 2026 controversyRCBvirat kohli
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