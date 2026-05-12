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DC vs PBKS: मुश्किलों में पड़े अक्षर पटेल, लगा भारी जुर्माना, दिल्ली कैपिटल्स के किस बात से नाराज हुआ BCCI?

Axar Patel Fined: मैच के बाद अक्षर ने कहा, "पिछली बार से मैं कह रहा हूं कि हम ज़रूरी पल गंवा रहे हैं. हम एक अच्छी टीम हैं, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन उन ज़रूरी पलों में जीत नहीं पा रहे हैं. जिस तरह से हमने खेला उससे बहुत खुश हूं और उम्मीद है कि हम इसी तरह खेलते रहेंगे."

By: Divyanshi Singh | Published: May 12, 2026 11:16:02 AM IST

BCCI ने अक्षर पटेल पर भारी जुर्माना लगाया
BCCI ने अक्षर पटेल पर भारी जुर्माना लगाया


 Axar Patel Fined: अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स टीम सोमवार को धर्मशाला में श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स के खिलाफ 211 रन का टारगेट चेज़ करने के बाद IPL 2026 प्लेऑफ़ की रेस में बनी हुई है. इस सीज़न की अपनी पांचवीं जीत के साथ, वे स्टैंडिंग में 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं और अब तक 12 मैचों में उनके 10 पॉइंट हो गए हैं. हालांकि, अपने चांस बढ़ाने के लिए उन्हें अपने बाकी दोनों मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे.

BCCI ने अक्षर पटेल पर लगाया जुर्माना 

जीत के बावजूद BCCI ने DC के कप्तान अक्षर पटेल पर जुर्माना लगाया, क्योंकि यह पता चला कि HPCA स्टेडियम में उनकी रोमांचक तीन विकेट की जीत के दौरान उनकी टीम ने स्लो ओवर रेट बनाए रखा था.

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IPL ने मंगलवार सुबह एक बयान में कहा, “चूंकि यह IPL के कोड ऑफ़ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के तहत उनकी टीम का इस सीज़न का पहला उल्लंघन था, जो मिनिमम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है, इसलिए अक्षर पटेल पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.” पहले बाउंड्री लगने के बाद, DC के बॉलर्स ने धर्मशाला के सीम-फ्रेंडली कंडीशंस के हिसाब से खुद को ढालते हुए पंजाब को 20 ओवर में 210/5 पर रोक दिया. पंजाब की इनिंग्स के दौरान अक्षर ने पेसर्स से पूरे 20 ओवर बॉलिंग करवाई.

बिना कोई विकेट लिए दिए 70 रन

पहले पांच ओवर में दिल्ली के बॉलर्स ने बिना कोई विकेट लिए 70 रन दिए, लेकिन अगले पांच ओवर में उन्होंने सिर्फ 37 रन दिए और पंजाब के दो बैट्समैन को डगआउट में वापस भेज दिया.

जिस तरह से हमने खेला उससे बहुत खुश हूं-अक्षर

मैच के बाद अक्षर ने कहा, “पिछली बार से मैं कह रहा हूं कि हम ज़रूरी पल गंवा रहे हैं. हम एक अच्छी टीम हैं, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन उन ज़रूरी पलों में जीत नहीं पा रहे हैं. जिस तरह से हमने खेला उससे बहुत खुश हूं और उम्मीद है कि हम इसी तरह खेलते रहेंगे.”

उन्होंने आगे कहा “पहले 3-4 ओवर में हमने 60 रन दिए और फिर हमने वापसी की. बीच के ओवरों में माधव और मुकेश ने जिस तरह से बॉलिंग की, वह जीतने वाले पल थे.” दिल्ली को भी बैट से वापसी करनी पड़ी, क्योंकि खराब शुरुआत के बाद वे एक समय 33/3 पर संघर्ष कर रहे थे.

अक्षर ने कहा, “बल्ले से भी, मेरे आउट होने के बाद (डेविड) मिलर, आशुतोष (शर्मा) और माधव (तिवारी) ने जिस तरह से बैटिंग की, वह बहुत बढ़िया थी. बॉल स्विंग और सीम कर रही थी, हमने पहले 3-4 ओवर में सही एरिया में बॉलिंग नहीं की, लेकिन यह कुछ सही कर रही थी, इसीलिए मैंने स्पिन का इस्तेमाल नहीं किया.”

Tags: IPL 2026
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