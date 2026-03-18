IPL 2026: बड़े नाम, लेकिन नहीं मिली टीम…इस बार अनसोल्ड रहे कई दिग्गज खिलाड़ी

IPL 2026 Auction Unsold Players: अबू धाबी में हुए IPL 2026 के ऑक्शन में पहली ही बोली से ज़बरदस्त ड्रामा देखने को मिला, जब कैमरन ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिकॉर्ड 25.20 करोड़ में खरीदा. फिर भी, इस गहमागहमी के बीच, कई बड़े नामों ने फैंस को तब चौंका दिया जब वे अनसोल्ड रह गए. डेवोन कॉनवे जैसे कभी भरोसेमंद रहे खिलाड़ी और जेक फ्रेज़र-मैकगर्क जैसे विस्फोटक युवा खिलाड़ी के लिए किसी ने बोली नहीं लगाई. इस मिनी-ऑक्शन ने टीमों की लिस्ट को नया रूप दिया, लेकिन अनसोल्ड खिलाड़ियों की लिस्ट ने लीग के कड़े बदलावों को उजागर किया.

इस बार के ऑक्शन की खास बातें

मंगलवार (16 दिसंबर) को एतिहाद सेंटर में हुए इस इवेंट में 10 टीमों ने 369 खिलाड़ियों में से 77 जगहों को भरा. जहाँ ग्रीन IPL ऑक्शन के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने, वहीं कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर IPL ऑक्शन में संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने, जिन्हें CSK ने 14.2 करोड़ रुपये में खरीदा.

पृथ्वी शॉ और सरफराज खान

शुरुआती झटकों में पृथ्वी शॉ और सरफराज खान का अनसोल्ड रह जाना शामिल था, लेकिन बाद में उन्हें डील मिल गई; शॉ को दिल्ली कैपिटल्स ने 75 लाख में और सरफराज को चेन्नई सुपर किंग्स ने उसी कीमत पर खरीदा. लेकिन असली हैरानी तो कैप्ड विदेशी खिलाड़ियों के ग्रुप में थी, जहाँ T20 के बड़े-बड़े दिग्गजों के लिए किसी ने बोली नहीं लगाई.

डेविड मिलर

डेविड मिलर को कैपिटल्स द्वारा उनकी बेस प्राइस (2 करोड़) पर खरीदना थोड़ी राहत देने वाला था, लेकिन ऑक्शन की अनिश्चितता साफ नज़र आई. टीमों ने तेज़ गेंदबाज़ी और घरेलू खिलाड़ियों की गहराई को ज़्यादा अहमियत दी, जिससे जाने-पहचाने चेहरे पीछे रह गए.

ये खिलाड़ी रहे अनसोल्ड

डेवोन कॉनवे

डेवोन कॉनवे का हश्र सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला रहा. न्यूज़ीलैंड के इस ओपनर ने, जो चेन्नई सुपर किंग्स का एक अहम खिलाड़ी रहा है और जिसने 140 के स्ट्राइक रेट से 1080 से ज़्यादा IPL रन बनाए हैं, ₹2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में हिस्सा लिया. लेकिन किसी ने उनके लिए बोली नहीं लगाई.

जेक फ्रेज़र-मैकगर्क

जेक फ्रेज़र-मैकगर्क, 23 साल के ऑस्ट्रेलियाई युवा खिलाड़ी, का हाल और भी बुरा रहा. घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी, उनकी ₹2 करोड़ की बेस प्राइस में किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. छक्के लगाने के लिए मशहूर, दिल्ली कैपिटल्स से निकाले गए इस खिलाड़ी की नज़र अब अपनी पहचान फिर से बनाने के लिए काउंटी क्रिकेट खेलने पर होगी.

जॉनी बेयरस्टो

इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो (बेस प्राइस 1 करोड़) भी विदेशी खिलाड़ियों की मुश्किलों में शामिल हो गए. 1,500 से ज़्यादा IPL रन बनाने वाले इस आक्रामक विकेटकीपर-बल्लेबाज़ को, टीमों में खाली जगहों की कमी के चलते कोई खरीदार नहीं मिला. अफ़गानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर मुजीब उर रहमान (2 करोड़) और श्रीलंका के महीश थीक्षणा (2 करोड़) भी T20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद अनसोल्ड रह गए.

दीपक हुड्डा

भारतीय ऑलराउंडर दीपक हुड्डा (75 लाख) घरेलू क्रिकेट में सबको चौंकाने वाले खिलाड़ी रहे. लखनऊ सुपर जायंट्स के अनुभवी खिलाड़ी और मिडिल-ऑर्डर की जान होने के बावजूद, उनका अनसोल्ड रहना इस बात का संकेत है कि अब टीमें अनकैप्ड (बिना इंटरनेशनल मैच खेले) खिलाड़ियों को ज़्यादा तरजीह दे रही हैं.

अन्य प्रमुख खिलाड़ियों में वेस्टइंडीज के तेज़ गेंदबाज़ अल्ज़ारी जोसेफ़ (2 करोड़), न्यूज़ीलैंड के डेरिल मिशेल (2 करोड़), और इंग्लैंड के गस एटकिंसन (2 करोड़) शामिल थे; ये सभी बड़े खिलाड़ी अब किसी भी फ़्रैंचाइज़ी का हिस्सा नहीं हैं.

इन खिलाड़ियों के अनसोल्ड रहने के संभावित कारण

आखिर इन्हें क्यों नज़रअंदाज़ किया गया? खिलाड़ियों को रिटेन करने के बाद टीमों के पास बजट की कमी होना, और साथ ही युवा खिलाड़ियों का बड़ी संख्या में आना, इसके कुछ संभावित कारण हो सकते हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस जैसी टीमों ने ऐसे भारतीय खिलाड़ियों पर बड़ा दांव लगाया है जिन्होंने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, ताकि वे विदेशी खिलाड़ियों के लिए तय चार स्लॉट बचाकर रख सकें. कुछ खिलाड़ियों को उनकी चोटों के इतिहास की वजह से नुकसान उठाना पड़ा—जैसे कॉनवे की हालिया छोटी-मोटी चोटें और बेयरस्टो के प्रदर्शन में आई गिरावट—जबकि कुछ अन्य खिलाड़ी टीमों की ज़रूरतों के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे थे. ऑक्शन के बाद के राउंड्स में कुछ खिलाड़ियों को तो खरीद लिया गया, लेकिन कई खिलाड़ी अब भी खाली हाथ ही लौटे, जिससे IPL की कड़ी प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों का अंदाज़ा लगता है.