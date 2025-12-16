IPL 2026 की नीलामी में पैसों की बारिश! 7 खिलाड़ी बने सबसे महंगे, KKR का 43.20 करोड़ का बड़ा दांव

IPL Auction 2026: कैमरन ग्रीन IPL 2026 नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी थे, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने ₹25.2 करोड़ में खरीदा है. वह IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी भी बन गए है. उनके अलावा KKR ने श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना पर भी ₹18 करोड़ की बड़ी रकम खर्च की. इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स ने दो अनकैप्ड खिलाड़ियों, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा पर ₹28 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए है. देखें कि IPL 2026 नीलामी में 7 सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है?

कैमरन ग्रीन – ₹25.2 करोड़ (KKR)

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरन ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने ₹25.2 करोड़ में खरीदा है. KKR के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स भी उन्हें खरीदना चाहती थी, लेकिन CSK की आखिरी बोली ₹25 करोड़ थी. ग्रीन IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए, उन्होंने अपने हमवतन (मिशेल स्टार्क) का रिकॉर्ड तोड़ा है.

मथीशा पथिराना – ₹18 करोड़ (KKR)

कोलकाता नाइट राइडर्स ने नीलामी में श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना पर अपनी दूसरी सबसे महंगी बोली लगाई. नीलामी में KKR के पास सबसे ज़्यादा पर्स बैलेंस था, जिसका उन्होंने अच्छी तरह इस्तेमाल किया. KKR ने पथिराना को ₹18 करोड़ में खरीदा. वह IPL इतिहास के सबसे महंगे श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए है.

प्रशांत वीर – ₹14.2 करोड़ (CSK)

प्रशांत वीर ने UP T20 लीग में नोएडा सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन किया. SMAT के 7 मैचों में उन्होंने 160 के स्ट्राइक रेट से 192 रन बनाए और 9 विकेट लिए है. रवींद्र जडेजा के जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स एक बाएं हाथ के ऑलराउंडर की तलाश में थी, और अब उनकी तलाश पूरी हो गई है. चेन्नई सुपर किंग्स ने अनकैप्ड खिलाड़ी प्रशांत को ₹14.2 करोड़ में खरीदा, जबकि उनकी बेस प्राइस ₹30 लाख थी. सनराइजर्स हैदराबाद भी उन्हें खरीदना चाहती थी, और उन्होंने अपनी बोली 14 करोड़ तक बढ़ा दी थी.

कार्तिक शर्मा – ₹14.2 करोड़ (CSK)

कार्तिक शर्मा के लिए सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच बोली की जंग हुई, जिसमें आखिरकार CSK जीत गई. हैदराबाद ने 14 करोड़ रुपये तक की बोली लगाई, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने कार्तिक शर्मा को अपनी टीम में शामिल करने के लिए ₹14.20 करोड़ की बोली लगाई.

लियाम लिविंगस्टोन – ₹13 करोड़ (SRH)

इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन का पिछले साल का सीजन औसत रहा था, फिर भी उनके लिए सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच कड़ी बोली लगी. आखिरकार लखनऊ का पर्स बैलेंस खत्म हो गया और हैदराबाद ने लिविंगस्टोन को ₹13 करोड़ में खरीद लिया.

मुस्तफिजुर रहमान – ₹9.2 करोड़ (KKR)

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने ₹9.2 करोड़ में खरीदा है. वह पिछले साल एक रिप्लेसमेंट के तौर पर दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था.

जोश इंग्लिस – ₹8.6 करोड़ (LSG)

जोश इंग्लिस जिन्होंने पिछले साल पंजाब किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया था. इस बार नीलामी में थे क्योंकि पंजाब ने उन्हें यह जानने के बाद रिलीज कर दिया था कि वह पूरे सीजन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. वह IPL 2026 में सिर्फ़ 4 मैच खेलेंगे, फिर भी उनके लिए हैदराबाद और लखनऊ के बीच कड़ी बोली लगी है. लखनऊ ने उन्हें ₹8.6 करोड़ में खरीदा है.