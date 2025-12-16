Home > क्रिकेट > IPL 2026 Auction: IPL ऑक्शन में खिलाड़ी खुद कैसे तय करता है अपना बेस प्राइस; जानें क्या कहते हैं नियम?

IPL 2026 Auction: IPL ऑक्शन में खिलाड़ी खुद कैसे तय करता है अपना बेस प्राइस; जानें क्या कहते हैं नियम?

By: Shubahm Srivastava | Published: December 16, 2025 8:55:41 PM IST

IPL 2026 Auction Rules: IPL ऑक्शन में किसी खिलाड़ी की बेस प्राइस BCCI या फ्रेंचाइजी तय नहीं करतीं. इसे खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन के समय खुद तय करता है, IPL की गाइडलाइंस में पब्लिश प्राइस स्लैब में से चुनकर. ये स्लैब आमतौर पर अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए सबसे कम ब्रैकेट (लगभग 20-30 लाख रुपये) से लेकर कैप्ड खिलाड़ियों के लिए 2 करोड़ रुपये तक होते हैं. खिलाड़ी जो नंबर चुनता है, वह ऑक्शन के दिन बोली लगाने का शुरुआती पॉइंट बन जाता है.

ज़्यादा बेस प्राइस में होता है रिस्क 

यह चुनाव फैंस की सोच से कहीं ज़्यादा रणनीतिक होता है. ज़्यादा बेस प्राइस खरीदारों की संख्या कम कर सकती है और बिना बिके रहने का रिस्क बढ़ा सकती है. कम बेस प्राइस अक्सर दिलचस्पी बढ़ाती है और बोली की जंग शुरू कर सकती है, जिससे फाइनल फीस उम्मीद से कहीं ज़्यादा हो जाती है. हाल के ऑक्शन में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए अनुभवी खिलाड़ियों का अपनी बेस प्राइस कम करना एक आम बात हो गई है.

खिलाड़ी की डिमांड और इन सब चीजों पर करता है निर्भर

बेस प्राइस पर किसी एल्गोरिदम वैल्यूएशन या फ्रेंचाइजी की सिफारिश का कोई असर नहीं पड़ता. यह सिस्टम पूरी तरह से खिलाड़ी की डिमांड, कॉम्पिटिशन और टाइमिंग की समझ पर निर्भर करता है. एक बार ऑक्शन शुरू होने के बाद, बाकी सब मार्केट तय करता है.

अबू धाबी में हुए IPL 2026 मिनी ऑक्शन में कुल 359 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. चालीस खिलाड़ियों ने खुद को 2 करोड़ रुपये की अधिकतम बेस प्राइस पर लिस्ट किया है, जिसमें वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई इस ब्रैकेट में एकमात्र भारतीय हैं. टीमें 77 उपलब्ध स्लॉट के लिए मुकाबला करेंगी, जिसमें 31 विदेशी स्पॉट शामिल हैं.

KKR के पास है सबसे ज्यादा रकम

कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे बड़े पर्स, 64.30 करोड़ रुपये के साथ ऑक्शन में उतर रही है, और उसे 13 स्लॉट भरने हैं, जिनमें से छह विदेशी हैं. चेन्नई सुपर किंग्स 43.4 करोड़ रुपये और नौ खाली जगहों के साथ दूसरे नंबर पर है.

Tags: Cricketcricketers base priceIPL 2026 AuctionIPL rulesmini auction 2026
