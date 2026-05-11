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अफगानिस्तान टेस्ट से पहले BCCI का बड़ा प्लान, जानें सीरीज से पहले मेडिकल टीम क्यों हुई एक्टिव?

IPL 2026 News: आईपीएल खत्म होने के तुरंत बाद भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच की टेस्ट सीरीज खेलनी है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 11, 2026 7:21:23 PM IST

अफगानिस्तान टेस्ट से पहले BCCI का बड़ा प्लान
अफगानिस्तान टेस्ट से पहले BCCI का बड़ा प्लान


BCCI New Instructions: BCCI (Board of Control for Cricket in India) ने आईपीएल 2026 के दौरान भारतीय टेस्ट खिलाड़ियों को खास संदेश भेजा है. टूर्नामेंट खत्म होने में अभी करीब 20 दिन बाकी हैं और सभी खिलाड़ी अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी के लिए लगातार मुकाबले खेल रहे हैं. ऐसे में बोर्ड खिलाड़ियों के फिटनेस और वर्कलोड पर करीबी नजर बनाए हुए है.

अफगानिस्तान के खिलाफ होगी टेस्ट सीरीज

आईपीएल खत्म होने के तुरंत बाद भारतीय टीम को Afghanistan national cricket team के खिलाफ एक मैच की टेस्ट सीरीज खेलनी है. यह मुकाबला 6 जून से न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में शुरू होगा. टीम की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) करेंगे. इस सीरीज को लेकर चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट पहले से तैयारी में जुट गए हैं.

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 खिलाड़ियों के वर्कलोड पर खास नजर

बीसीसीआई खिलाड़ियों के बढ़ते वर्कलोड को लेकर सतर्क है. रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड को आईपीएल के दौरान खिलाड़ियों की फिटनेस और मेडिकल रिपोर्ट का नियमित डेटा मिल रहा है. फिलहाल बल्लेबाजी समूह को लेकर कोई बड़ी चिंता सामने नहीं आई है, लेकिन प्लेऑफ के नजदीक आते ही खिलाड़ियों की थकान पर नजर रखी जा रही है. बोर्ड नहीं चाहता कि टेस्ट सीरीज से पहले खिलाड़ी ज्यादा दबाव में आएं.

गेंदबाजी विभाग में हो सकते हैं बड़े बदलाव

चयनकर्ता गेंदबाजी यूनिट में बदलाव कर सकते हैं. जून की गर्मी और लगातार क्रिकेट को देखते हुए टीम इंडिया अपने मुख्य तेज गेंदबाजों को आराम दे सकती है. ऐसे में कुछ युवा गेंदबाजों को मौका मिलने की संभावना बढ़ गई है. बीसीसीआई घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर भी नजर बनाए हुए है.

साई सुदर्शन की जगह मिल सकता है नया मौका

साई सुदर्शन (Sai Sudharsan) पिछली टेस्ट सीरीज में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए थे. ऐसे में देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) को मौका मिलने की चर्चा तेज हो गई है. पडिक्कल ने रणजी ट्रॉफी में 543 रन बनाए, जबकि विजय हजारे ट्रॉफी की सिर्फ 9 पारियों में 725 रन ठोककर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

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Tags: BCCI medical team updateBCCI new instructionsIndia vs Afghanistan Test seriesIndian Test playersIPL 2026 News
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