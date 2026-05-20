IPL 2026: अपनी ही टीम के लिए बोझ बने ये 3 कप्तान, फ्रेंचाइजी को डुबोने में नहीं छोड़ी कोई कसर!

IPL 2026 worst captains: इंडियन प्रीमियर लीग के 2026 सीज़न में, अभी चार ऐसे कप्तान खेल रहे हैं जो अपनी-अपनी टीमों पर बोझ बन गए हैं. इन खिलाड़ियों की वजह से न सिर्फ़ टीम का कुल प्रदर्शन खराब हो रहा है, बल्कि उन्हें हर एक जीत के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है. इसके अलावा, इन खिलाड़ियों की नाकामी का असर (IPL 2026 में) उनकी कप्तानी में भी साफ तौर पर दिखाई दिया है. आइए आपको बताते हैं कि ये 3 खिलाड़ी कौन हैं ऐसे कप्तान जिन्होंने अपनी फ्रेंचाइज़ी को हार की ओर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला नहीं चला

IPL 2026 में, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ले से प्रदर्शन बेहद फीका रहा है, और इसका असर उनकी कप्तानी में भी साफ दिखाई दिया है. इस सीजन में, गायकवाड़ ने 13 पारियों में महज़ 321 रन बनाए हैं, और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ़ 120.67 रहा है.

इसके विपरीत, उनके ओपनिंग पार्टनर, संजू सैमसन ने 166.20 के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी की है. इस अंतर का मतलब यह था कि टीम को (IPL 2026 में) दोनों छोरों से आक्रामक बल्लेबाज़ी का साथ नहीं मिल पाया. नतीजतन, जिन मौकों पर उनके पास 200 रन का आंकड़ा पार करने की क्षमता थी, वे उससे चूक गए और 200 से कम स्कोर पर ही रुक गए.

ऋषभ पंत: अपने दूसरे सीज़न में भी फ्लॉप

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अपना दूसरा सीज़न खेलते हुए, ऋषभ पंत एक बार फिर निराशाजनक साबित हुए हैं. IPL 2026 में लखनऊ के कप्तान के तौर पर खेलते हुए, उन्होंने 11 पारियों में 251 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है. इस सीजन (IPL 2026) में, पंत ने 11 पारियों में सिर्फ़ एक बार पचास रन का आंकड़ा पार किया है; यह आंकड़ा उनकी खराब फॉर्म को दिखाता है। इस बीच, LSG अभी पॉइंट्स टेबल पर 10वें स्थान पर है.

हार्दिक पांड्या का खराब प्रदर्शन जारी

पांच बार की IPL चैंपियन मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की अगुवाई में, टीम का प्रदर्शन एक बार फिर फीका रहा है. टीम अभी पॉइंट्स टेबल पर 9वें स्थान पर है यह स्थिति उनके खराब प्रदर्शन को दर्शाती है. हालाँकि, इस सीजन (IPL 2026) में हार्दिक का व्यक्तिगत प्रदर्शन भी कुछ खास प्रभावशाली नहीं रहा है. उन्होंने 8 पारियों में 20.85 की औसत से सिर्फ़ 146 रन बनाए हैं, जबकि गेंदबाज़ी में, वे 8 पारियों में सिर्फ़ चार बल्लेबाजों को आउट कर पाए हैं