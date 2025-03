IPL 2025: रियान पराग ने अभ्यास मैच में मचाया धमाल, 64 गेंदों में ठोके 144 रन! राजस्थान रॉयल्स को मिली बड़ी राहत

नई दिल्ली: आईपीएल 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 22 मार्च से यह रोमांचक टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। सभी टीमें अपनी तैयारियों में जुटी हैं और अभ्यास मैच खेल रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज रियान पराग ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी को चौंका दिया। उन्होंने अभ्यास मैच में मात्र 64 गेंदों में नाबाद 144 रन बना दिए, जिसमें 10 छक्के और 16 चौके शामिल थे। उनकी इस शानदार पारी ने राजस्थान रॉयल्स के खेमे में उत्साह भर दिया है।

रियान पराग पिछले कुछ सीजन से राजस्थान रॉयल्स के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हुए हैं। उनका यह फॉर्म आगामी आईपीएल सीजन में टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। राजस्थान रॉयल्स अपना पहला मुकाबला 23 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी। ऐसे में पराग की यह पारी टीम के लिए राहत की खबर है।

रियान पराग ने 2019 में आईपीएल में डेब्यू किया था और तब से लेकर अब तक वह 70 मुकाबले खेल चुके हैं। इन मैचों में उन्होंने 135 की स्ट्राइक रेट से 1173 रन बनाए हैं। आईपीएल में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 84 रन का है, और उन्होंने अब तक 6 अर्धशतक भी लगाए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन के लिए अपनी टीम में कई बड़े नाम शामिल किए हैं। टीम कुछ नए खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी, जिसमें युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा।

