IPL 2025: क्या मुंबई इंडियंस की कप्तानी से हट गए हार्दिक पांड्या? पहले मैच में सूर्यकुमार यादव संभालेंगे कमान!

नई दिल्ली: IPL 2025 का रोमांच 23 मार्च से शुरू होने जा रहा है और पहले ही मैच में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मुंबई इंडियंस अपने पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी, लेकिन इस मैच में टीम की कमान हार्दिक पांड्या के बजाय सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी। हार्दिक पांड्या पर एक मैच का प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके चलते वह शुरुआती मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे।

बुधवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पांड्या ने यह घोषणा की कि पहले मैच में सूर्यकुमार यादव टीम की कप्तानी करेंगे। पांड्या ने कहा, “सूर्यकुमार यादव भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं और अब वह मुंबई इंडियंस के लिए यह जिम्मेदारी संभालेंगे।” मुंबई इंडियंस ने पिछले सीजन में बड़ा बदलाव करते हुए रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था, जिससे फैंस में काफी हलचल मच गई थी। अब इस सीजन में पहले ही मैच में सूर्यकुमार यादव को कमान मिलने से फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में मुंबई की संभावित प्लेइंग इलेवन कुछ इस प्रकार हो सकती है:

ओपनिंग: रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन

मिडिल ऑर्डर: तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, नमन धीर

ऑलराउंडर: मिचेल सैंटनर

— Mumbai Indians (@mipaltan) March 19, 2025