IPL इतिहास का सबसे लंबा फाइनल, जब 3 दिन चली ट्रॉफी की जंग, आखिर में धोनी की टीम ने मारी बाजी

IPL 2023 Final: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 19वां सीजन खत्म अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. इस सीजन का फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच भिड़ंत होगी. इस बीच आईपीएल इतिहास के रोमांचक फाइनल की मुकाबलों की खूब चर्चा हो रही है. अक्सर फाइनल का मुकाबला भी बाकी मैचों की तरह एक ही दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन आईपीएल का एक फाइनल 3 दिनों तक चला था.

जी हां हम बात कर रहे हैं कि आईपीएल 2023 के फाइनल मुकाबले की, जिसका रिजल्ट आने में करीब 3 दिन लग गए थे. यह आईपीएल इतिहास का सबसे लंबा फाइनल है. यह मुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया था. जानें कैसे 3 तक चला था मैच…

IPL 2023 के फाइनल में क्या-क्या हुआ?

आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था. यह मुकाबला 28 मई को खेला जाना था, लेकिन बारिश के चलते मैच को रिजर्व डे यानी 29 मई को शिफ्ट कर दिया गया. 29 मई को गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 214 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में जब सीएसके टारगेट का पीछा करने उतरी, तो पहले ही ओवर में बारिश शुरू हो गई. इसके बाद जब बारिश बंद हुई, तो 30 मई की रात 12:10 मिनट पर फिर से मैच शुरू हुआ. बारिश की संभावना को देखते हुए डकवर्थ लुईस नियम (DLS) के तहत सीएसके को 15 ओवर में 171 रनों का टारगेट दिया गया.

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धोनी की टीम ने जीता मैच

29 और 30 मई की रात 1:35 मिनट पर फाइनल का रोमांचक मुकाबला चला, जिसमें सीएसके ने बाजी मारी. सीएसके को आखिरी ओवर की 2 गेंदों पर 10 रन की जरूरत थी. स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) स्ट्राइक पर होते हैं, जो 6 और फिर 4 लगाकर सीएसके को मैच जिता देते हैं. आखिरी ओवर में जडेजा ने मोहित शर्मा की 5वीं गेंद पर सिक्स लगाया. इसके बाद आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को फाइनल जिता दिया. जडेजा के शानदार प्रदर्शन के चलते एमएस धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी में सीएसके ने 5वीं बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया. वहीं, गुजरात टाइटंस लगातार दूसरे सीजन में आईपीएल खिताब जीतने से चूक गई.