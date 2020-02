नई दिल्ली. कौन किस पर पड़ेगा भारी, कौन किसको देगा मात और किन मारेगा सबसे ज्यादा चौके-छक्के व किस मैच में बनेगा सबसे ज्यादा रन. क्योंकि आईपीएल के 13वीं सीजन 2020 का शेड्यूल जारी हो गया है. आईपीएल के 13वें संस्करण के लिए कई बदलाव भी किये हैं. जारी शेड्यूल की मानें तो इस बार वीकेंड यानी कि रविवार को सिर्फ 2 मैच खेलें जाएंगी, वहीं शनिवार को सिर्फ 1 मैच खेला जाएगा. हालांकि वीकेंड में 3 मैच क्यों कराये जाएंगे इसको लेकर बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ने कोई कारण नहीं बताया है.

बीसीसीआई (BCCI) द्वारा जारी किये गये शेड्यूल की मानें तो आईपीएल की शुरुआत 29 मार्च से हो जाएगा. पहला मैच पिछले बार की विजेता मुंबई इंडियन और उपविजेता चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ वानखेड़े में खेला जाएगा. वही लीग चरण मुकाबले की बात करें तो, लीक चरण के सभी मुकाबले 17 मई तक खत्म हो जाएंगे. वही फाइनल मैच 24 मई 2020 को खेला जाएगा.

As the AnbuDen dates join to form a W, let's just #WhistlePodu! #Yellove2020 🦁💛 pic.twitter.com/9DLo5wpZD3 — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) February 15, 2020

इस बार यानी कि आईपीएल 2020 के लीग चरण मैच 50 दिनों तक चलेंगा. 24 मई को पता चल जाएगा कि आईपीएल का फाइनल कौन जितेगा. आपको बता दें कि अब तक सबसे ज्यादा आईपीएल का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है. मुंबई इंडियंस अब तक 4 बार खिताब अपने नाम किया है. वही दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स है. चेन्नई सुपर किंग्स अब तक 3 बार यह खिताब अपने नाम कर चुकी है. चेन्नई सबसे ज्यादा बार फाइनल खेलने वाली टीम भी है.

आईपीएल लीग चरण मैचों का प्रसारण भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से होगा. जिस दिन दो मैच होंगे उस दिन पहले मैच 4 बजे से प्रसारित किया जाएगा, जबकि दूसरा मैच अपने यथावत समय पर रहेगा. अधिकतर टीमों ने अपनी टीम का शेड्यूल ट्विटर हैंडल पर जारी किया है.

🚨 ATTENTION #OrangeArmy🚨 The moment you've all been waiting for. Mark your 🗓 for #IPL2020! pic.twitter.com/Z11JPXDvwu — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) February 15, 2020

आईपीएल 2020 के नियमों कई बदला भी किये गये हैं. पहला बदलाव यह कि इस बार कोई भी टीम किसी भी खिलाड़ी के मैच के दौरान चोटिल होने पर सब्टीट्यूट खिलाड़ी को मैच में उतार सकेगी. आपको बता दें कन्कशन रूल को लागू करने के लिए टीमों ने बीसीसीआई को पत्र भी लिखा था.

Ranveer Singh Kapil Dev Stunning Photo: फिल्म 83 स्टार रणवीर सिंह ने दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव के साथ शेयर की शानदार तस्वीरें, देखें दमदार अंदाज

MS Dhoni Dropped From BCCI Contract List: बीसीसीआई ने एम एस धोनी को कॉन्ट्रेक्ट लिस्ट से किया बाहर, क्या टीम इंडिया में खत्म हो गया माही युग?

Irfan Pathan Retirement: टीम इंडिया के ऑलराउंडर इरफान पठान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में लगा चुके हैं हैट्रिक

और पढ़ें