कोलकाता. IPL 2020 Auction Online Live Streaming: इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के लिए आज कोलकाता में क्रिकेटर्स की बोली लगाई जाएगी. इस बोली में देश और दुनिया के 338 क्रिकेटर्स शामिल हैं. इससे पहले इस लिस्ट में 332 खिलाड़ी शामिल थे लेकिन आखिरी समय में इस लिस्ट में 6 खिलाडियों और जोड़ा गया तो इस तरह आईपीएल 2020 में अब 338 क्रिकेटरों पर बोली लगाई जाएगी. आईपीएल नीलामी का पहली बार कोलकाता में आयोजन किया गया है. इससे पहले इंडियन प्रीमियल लीग में खेलने वाले क्रिकेटर्स की नीलामी मुंबई में की जाती थी. आईपीएल 2020 में शामिल होने के इस बार 971 क्रिकेटर्स ने पंजीकरण कराया. इन 971 खिलाड़ियों में से 332 क्रिकेटर्स शॉर्ट लिस्ट किया गया था. साल 2020 आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब के पास खिलाड़ियों को खरीदने के लिए सबसे अधिक 42.70 करोड़ रुपये हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि आईपीएल नीलामी का लाइव प्रसारण कब, कहां और कैसे देख सकते हैं.

जिन 332 क्रिकेटर्स को आईपीएल 2020 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है उनमें से 73 खिलाड़ी खरीदे जाएंगे. कोलकाता में वाली इस नीलामी में इस बार सबसे अधिक पैसा ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल, वेस्टइंडीज के शिमरॉन हेटमायर और इंग्लैंड के जेसन रॉय आकर्षण का केंद्र रहेंगे. देखना दिलचस्प होगा कि नीलामी के वक्त इन खिलाड़ियों पर कितनी बोली लगाई जाएगी. स्मरण रहे कि साल 2019 आईपीएल ऑक्शन में ग्लेन मैक्सवेल को खरीदने में किसी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी. लेकिन बीते एक साल में मैक्सवेल ने शानदार प्रदर्शन किया है. जिसके चलते उन्हें हर फ्रेंचाइजी अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करेगी.

⏰ When 🌏 Where 📺💻 How

🚨🚨 971 players register for VIVO IPL 2020 Player Auction 🚨🚨

Deadline for franchises to submit their shortlist of players: 9th December – 5PM IST 🕔

📰Full Details here https://t.co/T8pFojBd9w 📰 pic.twitter.com/gIP6GjHDar

— IndianPremierLeague (@IPL) December 2, 2019