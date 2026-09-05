एशियन गेम्स से पहले घमासान, IOA का BCCI को जवाब, ‘अच्छा होटल चाहिए तो उसका खर्च खुद उठाइए’

भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए ने एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेटरों के लिए अलग होटल की मांग को मंजूरी नहीं दी है. रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई चाहता है कि क्रिकेट टीमों को दूसरे भारतीय खिलाड़ियों से अलग होटल में रखा जाए. हालांकि, आईओए ने कहा है कि अगर बीसीसीआई को आयोजकों की ओर से दिए गए होटल पसंद नहीं आते हैं, तो वह अपने खिलाड़ियों के लिए खुद होटल की व्यवस्था कर सकता है.

आईओए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुराम अय्यर ने बताया कि बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों की अलग व्यवस्था कर सकता है. लेकिन ऐसी स्थिति में खिलाड़ियों के खाने, आने-जाने और मैच के समय स्टेडियम पहुंचने की पूरी जिम्मेदारी बीसीसीआई की होगी. बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमांग अमीन ने आईओए से इस मामले में बात की है. बीसीसीआई जल्द ही जापान में एक टीम भेजकर होटल और दूसरी सुविधाओं की जांच कर सकता है.

भारतीय टीमों को मिले हैं अलग-अलग होटल

एशियन गेम्स के आयोजकों ने फिलहाल भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीम के लिए होटल तय कर दिए हैं. पुरुष टीम को तीन सितारा एपीए होटल नागोया एकिमाए में ठहराया जाना है. वहीं, महिला टीम को चार सितारा मेइत्सेत्सु ग्रैंड होटल में जगह दी गई है. दोनों होटलों में जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन ये उन पांच सितारा होटलों से नीचे हैं, जहां भारतीय क्रिकेटर आमतौर पर ठहरते हैं. खिलाड़ियों के लिए दो लोगों को एक कमरा देने की व्यवस्था भी बीसीसीआई की चिंता का कारण है.

महिला टीम के सामने पहले आएगी परेशानी

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम को सबसे पहले इस व्यवस्था का सामना करना होगा. टीम 13 सितंबर को दुबई में एशिया कप खत्म होने के बाद भारत लौटेगी और अगले दिन नागोया के लिए रवाना होने वाली है. भारतीय महिला टीम का एशियन गेम्स अभियान 17 सितंबर से शुरू होगा. इससे पहले बीसीसीआई की एक टीम जापान जाकर होटल, क्रिकेट मैदान और दूसरी सुविधाओं को देखेगी. इसके बाद बोर्ड अंतिम फैसला लेगा.