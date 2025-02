चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पक्की , हरभजन सिंह ने की भविष्यवाणी !

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मुकाबले हमेशा ही चर्चा का विषय रहते हैं। 19 फरवरी से शुरू हो रही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इन दोनों टीमों का मुकाबला देखने को मिलेगा, जो 23 फरवरी को दुबई में आयोजित होगा। इस मुकाबले से पहले, भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने अपनी राय व्यक्त की है, जो पाकिस्तानी प्रशंसकों को शायद पसंद न आए।

हरभजन सिंह का मानना है कि भारतीय टीम को इस मुकाबले में बढ़त हासिल होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पाकिस्तान से कहीं बेहतर है और मैच का परिणाम भी भारत के पक्ष में जाएगा। उन्होंने भारतीय टीम की ताकत को प्रमुख मानते हुए कहा कि भारत की टीम पाकिस्तान से कहीं मजबूत और ज्यादा सक्षम है और उनकी टीम दुबई में खेलने के कारण पिच और कंडीशन का अच्छा अंदाजा लगाएगी।

#WATCH | Dubai, UAE: On the upcoming 2025 ICC Champions Trophy and upcoming India-Pakistan match, Former Indian Cricketer Harbhajan Singh says, " The hype is being created regarding the India-Pakistan match…the team that is going to adjust better with the pitch will get a… pic.twitter.com/HR6jYK489B

— ANI (@ANI) February 9, 2025