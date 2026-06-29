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हार के गम में भारतीय महिला टीम को मिली गुड न्यूज! LA28 ओलंपिक में टिकट पक्की, कैसे किया क्वालीफाई?

ICC Olympic Cricket Qualification: 128 साल बाद लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट की वापसी हो रही है. ऐसे में आईसीसी और आईओसी ने टीमों के क्वालीफिकेशन के नियम जारी कर दिए हैं. इसके तहत भारत समेत कई देशों को सीधे एंट्री मिलेगी.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 29, 2026 5:34:53 PM IST

भारतीय महिला टीम ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 के लिए क्वालीफाई किया.
भारतीय महिला टीम ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 के लिए क्वालीफाई किया.


ICC Olympic Cricket Qualification: टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद भारतीय महिला टीम के लिए एक खुशखबरी आई है. भारतीय महिला टीम ने साल 2028 में लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है. दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) ने ओलंपिक में क्रिकेट की ऐतिहासिक वापसी के लिए क्वालीफाइंग रोडमैप की पुष्टि की है. सोमवार (29 जून) को जारी बयान में कहा गया कि पहली बार आईसीसी ओलंपिक क्वालीफायर शुरू किया जाएगा.

लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक में मेंस और विमेंस टी20 प्रतियोगिताओं में 6-6 टीमों के बीच टूर्नामेंट खेला जाएगा. इसमें अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया का प्रतिनिधित्व पक्का है. जानें ओलंपिक में कैसे टीमों को सिलेक्शन होगा…

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भारत ने कैसे किया क्वालीफाई?

ओलंपिक में 5 क्रिकेट टीमों का सिलेक्शन मौजूदा आईसीसी इवेंट्स और आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा. वहीं, मेंस और विमेंस दोनों प्रतियोगिताओं के लिए छठे और आखिरी स्थान के लिए आईसीसी ओलंपिक क्वालीफायर के माध्यम से टीम का चयन होगा, जो साल 2027 में आयोजित किया जाएगा. बता दें कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के दौरान ही लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 के लिए पहले ही टीमों की पुष्टि हो गई है.

ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन (इंग्लैंड) भारत और दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया महाद्वीपों से हाईएस्ट रैंकिंग हासिल करने वाली टीमें को सीधे जगह मिलेगी. बता दें कि ओलंपिक में इंग्लैंड की टीम ग्रेट ब्रिटेन के नाम से खेलेगी. इसमें इंग्लैंड के साथ ही आयरलैंड, वेल्स के खिलाड़ी भी शामिल होंगे.

ये भी पढ़ें: Explainer: 6 बड़ी वजहें, जिन्होंने तोड़ा भारत के टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना, जानिए कहां हुई चूक?

अमेरिका को शर्त पर मिलेगी जगह

मेजबान देश होने के कारण अमेरिका को सीधे जगह दी जाएगी. हालांकि एक शर्त है कि इसके लिए अमेरिका को टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप-15 में रहना होगा.

छठी टीम के लिए होगा क्वालीफायर

ओलंपिक में छठी क्रिकेट टीम के चयन के लिए ग्लोबल क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट खेला जाएगा. यह टूर्नामेंट साल 2027 में कराया जाएगा. क्वालीफाई हो चुकी टीमों के बाद टी20 रैंकिंग में मौजूद टॉप-8 टीम इसमें हिस्सा लेंगी. वहीं, अगर वेस्टइंडीज की टीम भी टॉप 8 में रहती है, तो आईसीसी वेस्टइंडीज नेशंस रीजनल टूर्नामेंट के नाम से एक इवेंट कराएगी. इसके जरिए फैसला होगा कि इस रीजन से कौनसी टीम ग्लोबल क्वालीफायर खेलेगी.

Tags: la olympics 2028Olympics 2028
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