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एशियन गेम्स के लिए जापान पहुंची भारतीय महिला टीम, कोच भी कॉन्फिडेंट, 18 सितंबर को पहला मैच

भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में अपने गोल्ड मेडल का डिफेंड करने जापान पहुंच गई है. हरमनप्रीत कौर की टीम 18 सितंबर को मेजबान जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी. टीम हाल ही में टी20 एशिया कप जीतकर पहुंची है.

By: Satyam Sengar | Published: September 16, 2026 10:57:54 AM IST

भारतीय टीम एशियन गेम्स के लिए जापान पहुंची.
भारतीय टीम एशियन गेम्स के लिए जापान पहुंची.


भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में अपने गोल्ड मेडल का डिफेंड करने के लिए जापान पहुंच गई है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने 2023 में हांगझोउ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था. अब टीम की नजर एक बार फिर गोल्ड मेडल पर है. भारतीय टीम हाल ही में टी20 एशिया कप जीतकर जापान पहुंची है और इस समय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी काफी बढ़ा हुआ है. टीम अपने इसी शानदार प्रदर्शन को एशियन गेम्स में भी जारी रखना चाहेगी.

हेड कोच अमोल मजूमदार ने जापान पहुंचने के बाद कहा कि पूरी टीम एशियन गेम्स के माहौल को लेकर उत्साहित है. उन्होंने बताया कि अलग-अलग खेलों के खिलाड़ियों के साथ गेम्स विलेज में रहना और एक बड़े मल्टी-स्पोर्ट इवेंट का हिस्सा बनना भारतीय खिलाड़ियों के लिए खास अनुभव होगा. मजूमदार ने यह भी कहा कि टीम को रहने की व्यवस्था को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं है. टीम के कुछ सदस्य कोचिंग स्टाफ के साथ जापान पहुंचे, जबकि बाकी खिलाड़ी बाद में वहां पहुंचने वाले थे.

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श्री चरणी पर रहेंगी नजरें
भारत के हालिया प्रदर्शन में बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने अहम भूमिका निभाई है. 22 साल की इस गेंदबाज ने टी20 एशिया कप में शानदार गेंदबाजी करते हुए कुल 12 विकेट हासिल किए थे. श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने चार विकेट लेकर अपनी टीम को बड़ी मदद दी थी. लगातार अच्छे प्रदर्शन की बदौलत श्री चरणी ने सिर्फ 30 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 50 विकेट पूरे करने का आंकड़ा भी पार कर लिया है. एशियन गेम्स में भी उनसे इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

18 सितंबर को जापान से क्वार्टर फाइनल
भारतीय महिला टीम अपने अभियान की शुरुआत 18 सितंबर को मेजबान जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले से करेगी. यह मैच निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा. प्रतियोगिता में सिर्फ आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, इसलिए मुकाबले सीधे क्वार्टर फाइनल चरण से शुरू होंगे. ऐसे में किसी भी टीम के पास धीमी शुरुआत की गुंजाइश नहीं होगी. भारत की कोशिश शुरुआत में ही मजबूत प्रदर्शन करके अपने गोल्ड मेडल के डिफेंड की दिशा में पहला कदम उठाने की होगी.

Tags: Asian Games 2026
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