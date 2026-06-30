Asian Games 2026: एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम का एलान, टी20 वर्ल्ड कप के बाद 2 खिलाड़ियों की छुट्टी

India Women Asian Games 2026 Squad: टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद भारतीय महिला टीम एशियन गेम्स में अपना गोल्ड बचाने की तैयारी कर रही है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला टीम का एलान कर दिया है. 15 सदस्यीय टीम की कमान एक बार फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर को सौंपी गई है. वहीं, स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को उप-कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है. अगर पूरी स्क्वाड पर नजर डालें, तो टी20 विश्व कप से बाहर होने के बाद भारतीय टीम में 2 बड़े बदलाव किए गए हैं.

भारतीय टीम में हुए ये बदलाव

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड में विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की स्क्वाड का हिस्सा थीं. उनकी जगह विकेटकीपर बल्लेबाज जी. कमलिनी को स्क्वाड में शामिल किया गया है. वहीं, प्रेमा रावत को भी एशियन गेम्स की स्क्वाड से बाहर रखा गया है. उनकी जगह श्रेयंका पाटिल की टीम में वापसी हुई है.

हालांकि उनके नाम के आगे स्टार लगा हुआ है. इसका मतलब है कि अगर वह टूर्नामेंट से पहले फिटनेस टेस्ट पास करती हैं, तो उन्हें खेलने का मौका मिलेगा. बता दें कि श्रेयंका पाटिल को विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के दौरान पैर में गंभीर चोट लगी थी. इसके चलते वह विश्व कप से बाहर हो गई थीं.

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कप्तान कौर के सामने गोल्ड बचाने की जिम्मेदारी

इस साल जापान के ऐची नगोया में सितंबर में एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम डिफेंडिंग चैंपियन बनकर मैदान पर उतरेगी, जिनके सामने गोल्ड बचाने की जिम्मेदारी होगी. बता दें भारत ने साल 2023 के एशियन गेम्स में हांगझोऊ में श्रीलंका को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल जीता था. ऐसे में भारतीय टीम एक बार फिर इतिहास दोहराना चाहेगी.

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनी (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव, नंदिनी शर्मा.