Asia Cup 2025: सूर्यकुमार यादव के फिटनेस टेस्ट पर आया बड़ा अपडेट, टीम की कप्तानी पर भी हो गया बड़ा फैसला!

Suryakumar Yadav Fitness Test: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की घोषणा से ठीक पहले एक बड़े सवाल का जवाब मिल गया है। क्या 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट में सूर्यकुमार यादव को टीम इंडिया की कमान मिलेगी या किसी और को कप्तानी का मौका मिलेगा? इस पर फैसला हो गया है। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में मैदान में उतरेगी। यह फैसला सूर्यकुमार के फिटनेस टेस्ट का नतीजा आने के बाद लिया गया, जिसे भारतीय कप्तान ने पास कर लिया है।

सूर्यकुमार फिट, कप्तानी करेंगे

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की कुछ हफ्ते पहले हर्निया की सर्जरी हुई थी और तब से वह रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे थे। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कुछ दिन पहले ही सूर्यकुमार बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में थे, जहाँ मेडिकल टीम ने उनका फिटनेस टेस्ट लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक, इस टेस्ट का नतीजा आ गया है और भारतीय कप्तान ने टेस्ट पास करके अपनी फिटनेस साबित कर दी है।

सूर्यकुमार का फिट होना टीम इंडिया और खासकर चयन समिति के लिए बड़ी राहत लेकर आया है क्योंकि इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान 19 अगस्त को होना है। ऐसे में नया कप्तान चुनने की चुनौती नहीं होगी और टीम की बल्लेबाजी भी मजबूत होगी। रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि फिट होकर लौट रहे सूर्या टीम की कमान संभालेंगे और वह चयन समिति की बैठक में भी शामिल होंगे।

गिल पर कैसे फैसला लेंगे सिलेक्टर्स

अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर चयन समिति मंगलवार 19 अगस्त को बैठक करेगी और 9 सितंबर से 28 सितंबर तक चलने वाले एशिया कप के लिए टीम का चयन करेगी। सूर्या की वापसी से उनकी कुछ मुश्किलें कम हुई हैं, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या स्टार बल्लेबाज और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को मौका दिया जाएगा? माना जा रहा था कि अगर सूर्या फिट नहीं होते हैं तो गिल को बतौर कप्तान टीम में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अब उनका चयन भी फिलहाल पक्का नहीं लग रहा है।

