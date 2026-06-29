जसपाल राणा के बाद उनकी मां का भी निधन, बेटे के बर्थडे पर छोड़ा संसार, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Jaspal Rana’s Mother Death: भारतीय शूटिंग के दिग्गज जसपाल राणा के निधन के 16 दिन बाद ही उनकी मां श्यामा देवी राणा का भी देहांत हो गया. 78 साल की श्यामा देवी राणा कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. 28 जून (रविवार) को दिवंगत जसपाल राणा का 50वां जन्मदिन था. उसी दिन जसपाल राणा की मां का निधन होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. बता दें कि 12 जून को जसपाल राणा का अचानक निधन हो गया था, जिससे खेल जगत में मातम फैल गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जसपाल राणा का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ था.

उत्तराखंड के CM ने जताया शोक

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री (CM) पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय निशानेबाज पद्मश्री स्व. जसपाल राणा की मां के निधन पर शोक जताया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लिखा, ‘नारायण सिंह राणा की पत्नी एवं प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज पद्मश्री स्व. जसपाल राणा की पूज्य माताजी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ. इस कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दें.’

14 जून को हुआ था जसपाल राणा का अंतिम संस्कार

12 जून को जसपाल राणा के अचानक निधन से पूरे देश में शोक का माहौल बन गया था. 14 जून को वाराणसी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए थे. इस दौरान सभी की आंसुओं से भरी हुई थीं.

बता दें कि जसपाल राणा का निधन 12 जून, 2026 को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था. जसपाल राणा सिर्फ 12 साल की उम्र में 1988 में 31वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था. इसके बाद साल 1994 में इटली के मिलान में आयोजित विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में जूनियर स्तर पर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई थी. इतना ही नहीं, साल 1996 में अटलांटा ओलंपिक में जसपाल राणा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया.