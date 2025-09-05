Home > खेल > Preity Zinta ने लास्ट मोमेंट पर बदल दिया था प्लेयर ऑफ़ द मैच, अक्षर पटेल की जगह इस खिलाड़ी को दिया ट्रॉफी

Preity Zinta ने लास्ट मोमेंट पर बदल दिया था प्लेयर ऑफ़ द मैच, अक्षर पटेल की जगह इस खिलाड़ी को दिया ट्रॉफी

Sandeep Sharma : प्रीति ज़िंटा को लेकर उन्ही के टीम के एक खिलाड़ी ने खुलासा किया है कि उन्होने लास्ट मोमेंट पर प्लेयर ऑफ़ द मैच बदल दिया था।

September 5, 2025

Preity Zinta: आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स (Punjab Kings) का प्रदर्शन कमाल का रहा। टीम को भले ही फाइनल में आरसीबी (RCB) से हार का सामना करना पड़ा लेकिन टीम ने पूरे टूर्नामेंट में कमाल का प्रदर्शन किया। आईपीएल 2025 (IPL 2025) में पंजाब किंग्स कि मालकिन प्रीति ज़िंटा (Preity Zinta) ने भी अपनी टीम का खूब साथ दिया। अब प्रीति ज़िंटा को लेकर उन्ही के टीम के एक खिलाड़ी ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। जिसे सुन कर हर कोई दंग रह गया है। यह खिलाड़ी संदीप शर्मा (Sandeep Sharma) हैं जिन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे प्रीति ज़िंटा के कहने पर प्लेयर ऑफ़ द मैच बदला गया था।

बदल दिया प्लेयर ऑफ़ द मैच

संदीप शर्मा ने इंटरव्यू में खुलासा किया कि बैंगलोर में हुए एक आईपीएल मैच में प्रीति ज़िंटा ने रवि शास्त्री से पूछकर प्लेयर ऑफ़ द मैच बदलवाया था। संदीप शर्मा ने कहा, ‘बैंगलोर में हुए एक आईपीएल मैच में मैंने नई गेंद से तीन विकेट लिए थे। मैंने उस मैच में विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल को आउट किया था।’ लेकिन उस मैच में अक्षर पटेल प्लेयर ऑफ़ द मैच बनने वाले थे क्योंकि उन्होंने दो विकेट लिए और 25 रन भी बनाए। लेकिन प्रीति मान ने रवि शास्त्री से कहा कि प्लेयर ऑफ़ द मैच सैंडी (संदीप शर्मा) होना चाहिए।

श्रेयस अय्यर को लेकर कही ये बात

संदीप शर्मा ने प्रीति ज़िंटा के साथ श्रेयस अय्यर पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी टीम को आईपीएल फ़ाइनल में पहुँचाने का मतलब यह नहीं कि आप भारत के कप्तान भी बन जाएंगे। संदीप शर्मा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एक अलग चुनौती है। संदीप शर्मा ने कहा, ‘श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने आईपीएल में अपनी टीम को फ़ाइनल तक पहुँचाया था, यह बात ही बेतुकी है। सूर्यकुमार यादव किसी आईपीएल टीम की कप्तानी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है। भारतीय टीम बिल्कुल अलग टीम है, लोगों को यह बात समझनी चाहिए।’

IPL में लिए हैं कुल 146 विकेट

32 वर्षीय संदीप शर्मा भारत के लिए दो टी20 मैच खेल चुके हैं। आईपीएल की बात करें तो उन्होंने तीन टीमों के लिए कुल 146 विकेट लिए हैं। उनका इकॉनमी रेट सिर्फ़ 8.03 रन प्रति ओवर है। संदीप शर्मा विराट कोहली का विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, वह इस दिग्गज बल्लेबाज़ को काफ़ी परेशान करते हैं।

