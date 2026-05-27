Home > क्रिकेट > गेंदबाजों के लिए काल बने वैभव सूर्यवंशी, फैंस को बताई अपनी सबसे बड़ी चाहत! तोड़ना चाहते हैं ये रिकॉर्ड

गेंदबाजों के लिए काल बने वैभव सूर्यवंशी, फैंस को बताई अपनी सबसे बड़ी चाहत! तोड़ना चाहते हैं ये रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi IPL season: गुजरात टाइटन्स के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़ा, जो IPL इतिहास में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज शतक है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 27, 2026 6:44:07 PM IST

वैभव सूर्यवंशी रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी रिकॉर्ड


Vaibhav Suryavanshi On Chris Gayle Record: राजस्थान रॉयल्स (RR) के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने बेहद कम उम्र में ही बड़े लक्ष्य तय कर लिए हैं. 15 वर्षीय इस बल्लेबाज ने साफ कहा है कि उनका सपना सिर्फ़ T20 क्रिकेट में क्रिस गेल के 175* रन के रिकॉर्ड को तोड़ना नहीं, बल्कि इस फॉर्मेट का पहला दोहरा शतक बनाना भी है.

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान Kevin Pietersen के YouTube शो ‘The Switch’ में बातचीत के दौरान वैभव ने कहा कि वह अर्धशतक का ज्यादा जश्न नहीं मनाते क्योंकि उनका लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है. उन्होंने कहा कि वह T20 क्रिकेट में 200 रन बनाना चाहते हैं और गेल का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं.

You Might Be Interested In

क्रिस गेल के रिकॉर्ड पर नजर

T20 क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड Chris Gayle के नाम दर्ज है. गेल ने IPL 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलते हुए पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 66 गेंदों में नाबाद 175 रन बनाए थे. उनकी इस पारी में 13 चौके और 17 छक्के शामिल थे. उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में शतक पूरा किया था, जो आज भी IPL इतिहास का सबसे तेज शतक माना जाता है. अब वैभव सूर्यवंशी इसी रिकॉर्ड को अपना अगला लक्ष्य मान रहे हैं. उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और बड़े शॉट खेलने की क्षमता को देखकर क्रिकेट विशेषज्ञ भी मानते हैं कि भविष्य में वह इस रिकॉर्ड के करीब पहुंच सकते हैं.

IPL में मचाया धमाल

पिछले साल सबसे कम उम्र के IPL खिलाड़ी के तौर पर डेब्यू करने वाले सूर्यवंशी ने 2026 सीज़न में धमाकेदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 14 मैचों में 41.64 की औसत और 232.27 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 583 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतक निकले, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 रन रहा. खास बात यह रही कि उन्होंने पूरे सीज़न में 53 छक्के लगाए, जो किसी भी एक IPL सीज़न में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं. वह 2012 में गेल के 59 छक्कों के रिकॉर्ड से सिर्फ सात छक्के पीछे रह गए. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने राजस्थान रॉयल्स को कई मुकाबलों में जीत दिलाई और उन्हें सीज़न का सबसे बड़ा युवा स्टार बना दिया.

रिकॉर्ड तोड़ पारियों से बनी पहचान

वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में ही कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. गुजरात टाइटन्स के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़ा, जो IPL इतिहास में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज शतक है. इसी के साथ वह T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने. उन्होंने अपनी IPL पारी की शुरुआत पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर की थी, जिसने उन्हें रातोंरात सुर्खियों में ला दिया. इसके अलावा, इंग्लैंड U19 के खिलाफ 52 गेंदों में लगाया गया उनका शतक भी रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो चुका है. वह अब तक के सबसे कम उम्र के और सबसे तेज़ U19 शतकवीर बन चुके हैं.

अंडर-19 क्रिकेट में भी दबदबा

सूर्यवंशी का प्रदर्शन सिर्फ IPL तक सीमित नहीं रहा. U19 वर्ल्ड कप में उन्होंने 439 रन बनाकर टूर्नामेंट के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज का स्थान हासिल किया. सात मैचों में उन्होंने 62.71 की औसत और 169.49 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतक निकले. सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 30 छक्के लगाए और दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस के 18 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

अब U19 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है. U19 वनडे क्रिकेट में भी वह भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं.

लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ता करियर

अक्टूबर 2024 से वैभव सूर्यवंशी का करियर लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है. चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया U19 के खिलाफ 58 गेंदों में शतक लगाकर उन्होंने पहली बार बड़े स्तर पर ध्यान खींचा. इसके बाद IPL मेगा ऑक्शन 2025 में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा, जिससे वह IPL इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में महाराष्ट्र के खिलाफ 61 गेंदों में 108 रन और विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 84 गेंदों में 190 रन जैसी पारियों ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक युवा प्रतिभा नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य हैं. लगातार रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के कारण अब क्रिकेट जगत उन्हें आने वाले समय का सबसे बड़ा सुपरस्टार मानने लगा है.

IPL 2026 Eliminator: क्या आज फिर चलेगा वैभव सूर्यवंशी का जादू या होंगे फेल? SRH के खिलाफ देखें ये हैरान करने वाला रिकॉर्ड

Tags: Chris Gayle IPL recordIPL 2026 sixes listmost sixes in IPL seasonVaibhav Suryavanshi sixes recordVaibhav vs Gayle
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिनटों में गायब हो जाएंगे टॉयलेट सीट के दाग, आजमाएं...

May 27, 2026

हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है जौ का सत्तू,...

May 27, 2026

शहतूत खाने के 6 फायदे

May 27, 2026

इन सेलेब्स के हैं जुड़वां बच्चे

May 27, 2026

IPL में किस टीम ने खेले सबसे ज्यादा फाइनल? इस...

May 27, 2026

समंदर किनारे जैकलीन फर्नांडिस ने बिखेरा जलवा, शेयर की Bold...

May 27, 2026
गेंदबाजों के लिए काल बने वैभव सूर्यवंशी, फैंस को बताई अपनी सबसे बड़ी चाहत! तोड़ना चाहते हैं ये रिकॉर्ड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गेंदबाजों के लिए काल बने वैभव सूर्यवंशी, फैंस को बताई अपनी सबसे बड़ी चाहत! तोड़ना चाहते हैं ये रिकॉर्ड
गेंदबाजों के लिए काल बने वैभव सूर्यवंशी, फैंस को बताई अपनी सबसे बड़ी चाहत! तोड़ना चाहते हैं ये रिकॉर्ड
गेंदबाजों के लिए काल बने वैभव सूर्यवंशी, फैंस को बताई अपनी सबसे बड़ी चाहत! तोड़ना चाहते हैं ये रिकॉर्ड
गेंदबाजों के लिए काल बने वैभव सूर्यवंशी, फैंस को बताई अपनी सबसे बड़ी चाहत! तोड़ना चाहते हैं ये रिकॉर्ड