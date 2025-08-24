Home > खेल > चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, अचानक क्यों उठाया ऐसा कदम?

Cheteshwar Pujara Retire: चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 20 साल तक क्रिकेट खेला। इन 20 सालों में उन्होंने 13 साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी बिताए हैं।

Published: August 24, 2025 11:41:00 IST

Cheteshwar Pujara Retire: चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 20 साल तक क्रिकेट खेला। इन 20 सालों में उन्होंने 13 साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी बिताए हैं। चेतेश्वर पुजारा ने घरेलू क्रिकेट में अपना पहला मैच साल 2005 में खेला था। यह एक प्रथम श्रेणी मैच था, जो सौराष्ट्र और विदर्भ के बीच खेला गया था। उन्होंने अपना आखिरी मैच भी बतौर प्रथम श्रेणी मैच फरवरी 2025 में गुजरात के खिलाफ खेला था।

सोशल मीडिया पर किया एलान

चेतेश्वर पुजारा ने सोशल मीडिया के ज़रिए अपने संन्यास की जानकारी दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, “भारतीय जर्सी पहनना, भारतीय राष्ट्रगान गाना और मैदान पर हर बार अपना सर्वश्रेष्ठ देने का जुनून, इन सबको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये सभी मेरे लिए मायने रखते हैं। लेकिन, हर अच्छी चीज़ का अंत होता है। मैंने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला किया है।”

जिम्बाब्वे के खिलाफ किया डेब्यू

पुजारा ने साल 2010 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा। उन्होंने बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना डेब्यू किया, जो एक टेस्ट मैच था। वहीं, उनका वनडे डेब्यू 2013 में बुलावायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ था। पुजारा का वनडे करियर ज़्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन डेब्यू के बाद अगले 13 साल तक वे टेस्ट क्रिकेट में बने रहे। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट भी जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेला।

भारत के लिए खेले 103 टेस्ट

चेतेश्वर पुजारा के करियर की बात करें तो 20 साल में उन्होंने 278 प्रथम श्रेणी मैच, 130 लिस्ट ए और 71 टी20 मैच खेले हैं। प्रथम श्रेणी में उन्होंने 66 शतकों के साथ 21301 रन बनाए हैं। वहीं, लिस्ट ए में उनके नाम 16 शतकों के साथ 5759 रन हैं। वहीं, टी20 में उन्होंने 1 शतक के साथ 1556 रन बनाए हैं।

पुजारा ने भारत के लिए 103 टेस्ट और 5 वनडे मैच खेले हैं। इन 108 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 7200 से ज़्यादा रन बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में पुजारा के नाम 19 शतक हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 206 रन है।

