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मैच फिक्स किए, सबूत भी मिटाए… कौन हैं भारतवंशी क्रिकेटर अखिलेश रेड्डी? ICC ने लगाया 8 साल का बैन

Akhilesh Reddy Banned: आईसीसी ने यूएसए के क्रिकेटर अखिलेश रेड्डी को 8 सालों के लिए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से बैन कर दिया है. आईसीसी ने क्रिकेटर को मैच फिक्सिंग और सबूत मिटाने के आरोप में दोषी पाया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 3, 2026 4:11:09 PM IST

अमेरिकी क्रिकेटर अखिलेश रेड्डी मैच फिक्सिंग मामले में 8 साल के लिए हुए बैन.
अमेरिकी क्रिकेटर अखिलेश रेड्डी मैच फिक्सिंग मामले में 8 साल के लिए हुए बैन.


Akhilesh Reddy Banned For 8 Years: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के एंटी-करप्शन ट्रिब्यूनल ने अमेरिका के क्रिकेटर बोडुगुम अखिलेश रेड्डी को 8 सालों के लिए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से बैन कर दिया है. क्रिकेटर बोडुगुम अखिलेश रेड्डी को आईसीसी एंटी-करप्शन कोड के 3 अलग-अलग नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया है. यह पूरा मामला संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आयोजित अबू धाबी टी10 2025 से जुड़ा हुआ है. इसके लिए अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने आईसीसी को भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों की निगरानी की जिम्मेदारी दी थी. ICC के अनुसार, बोडुगुम अखिलेश रेड्डी ने मैच के नतीजे और खेल को प्रभावित करने की कोशिश की.

3 अपराधों में पाया गया दोषी

ICC एंटी-करप्शन ट्रिब्यूनल ने अखिलेश रेड्डी (Akhilesh Reddy) को 3 अलग-अलग आर्टिकल के तहत दोषी पाया है. इसमें मैच फिक्सिंग की कोशिश से लेकर दूसरे खिलाड़ी को उकसाना और जांच में बाधा डालना शामिल है.

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आर्टिकल 2.1.1 – अबू धाबी टी10 2025 में मैचों के नतीजे, प्रगति, आचरण या अन्य पहलू को गलत तरीके से प्रभावित करना, साजिश रचना, प्रभावित करने का प्रयास करना या किसी समझौते या प्रयास का पक्षकार होना.

आर्टिकल 2.1.4 – अबू धाबी टी10 2025 में एक या ज्यादा मैचों में कोड के आर्टिकल 2.1.1 का उल्लंघन करने के लिए किसी अन्य प्रतिभागी को उकसाना, प्रेरित करना, लालच देना, निर्देश देना, राजी करना, प्रोत्साहित करना या जानबूझकर सुविधा प्रदान करना.

आर्टिकल 2.4.7 – मोबाइल डिवाइस से डेटा और संदेशों को हटाकर डीएसीओ की जांच में बाधा डालना, जो डीएसीओ की जांच के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं.

कौन हैं अखिलेश रेड्डी?

26 साल के बोडुगुम अखिलेश रेड्डी ने अमेरिकी टीम के लिए 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खुल चुके हैं. उन्होंने नॉर्थ अमेरिका टी20 कप में केमैन आइलैंड्स के खिलाफ अमेरिका के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. हालांकि उनका इंटरनेशनल करियर ज्यादा लंबा नहीं चला. अब भ्रष्टाचार के मामले में बैन होने के बाद उनका करियर खत्म होता दिखाई दे रहा है.

भारत से भी खास कनेक्शन

क्रिकेटर बोडुगुम अखिलेश रेड्डी का भारत से भी खास नाता है. अमेरिका में जन्मे अखिलेश रेड्डी का पालन-पोषण हैदराबाद में हुआ था. उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर विजय हजारे ट्रॉफी के लिए हैदराबाद की टीम में जगह बनाई, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला. इतना ही नहीं, वह आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के नेट गेंदबाज भी रह चुके हैं.

Tags: match fixing
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