कौन हैं नील पटेल? जिन्हें इंडिया दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में मिला मौका, भारत से क्या है कनेक्शन

ऑस्ट्रेलिया ने अगले महीने भारत दौरे के लिए अपनी 16 सदस्यीय अंडर-19 मेंस टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में भारतीय मूल के सलामी बल्लेबाज नील पटेल को भी जगह मिली है. यह दौरा 13 सितंबर से 9 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम भारत अंडर-19 के खिलाफ तीन वनडे और दो चार दिवसीय मुकाबले खेलेगी. ये सभी मैच राजकोट और अहमदाबाद में आयोजित होंगे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की यूथ नेशनल सिलेक्शन पैनल ने इस टीम का सेलेक्शन किया है, जिसमें देश के कई उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है.

नील पटेल न्यू साउथ वेल्स क्रिकेट क्लब की ओर से खेलते हैं. वह दाएं हाथ के तकनीकी रूप से मजबूत सलामी बल्लेबाज हैं और ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. लंबी पारी खेलने की क्षमता उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है. पिछले कुछ समय से वह अपने बैक-फुट शॉट्स, फील्डिंग और फिटनेस पर लगातार मेहनत कर रहे हैं. क्रिकेट के अलावा उन्हें खाना बनाना और अपने पिता के साथ शतरंज खेलना भी पसंद है.

नील पटेल की खास तैयारी

नील पटेल अपनी प्रगति पर नजर रखने के लिए हर मैच का रिकॉर्ड वननोट जर्नल में लिखते हैं. इसमें वह अपने प्रदर्शन, गलतियों और सुधार की जरूरत वाले पहलुओं को दर्ज करते हैं. उन्होंने क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू से बातचीत में कहा कि यह तरीका उन्हें अनुशासित और जिम्मेदार बनाए रखता है. उनके अनुसार, हर मैच के बाद सीखना और खुद को बेहतर बनाना ही उनके विकास का सबसे अहम हिस्सा है.

भारत दौरे को क्यों माना जा रहा है खास?

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विकास प्रमुख सोन्या थॉम्पसन ने कहा कि भारत जैसे कठिन हालात में खेलना युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ा सीखने का मौका होगा. उन्होंने बताया कि इससे खिलाड़ियों की तकनीकी और मानसिक क्षमता दोनों की परीक्षा होगी. इस दौरे पर टीम के मुख्य कोच पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर टिम नीलसन होंगे. थॉम्पसन का मानना है कि नीलसन का अनुभव और खिलाड़ियों को निखारने की क्षमता इस युवा टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी.