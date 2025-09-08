भारतीय हॉकी टीम ने जीता Asia Cup का खिताब, विश्व कप के लिए किया क्वालीफाई

Hockey Asia Cup Final: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रविवार को कमाल कर दिया। भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। जीत के साथ ही टीम इंडिया ने अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया।

भारत के लिए दिलप्रीत सिंह ने सबसे ज्यादा दो गोल किए। उन्होने ये गोल 28वें और 45वें मिनट में की। वहीं पहले मिनट में ही गोलसुखजीत सिंह ने गोल कर भारत के जीत की नाव रखी। अमित रोहिदास ने 50वें मिनट में भारत के लिए गोल किए।

दक्षिण कोरिया की टीम जो 2022 में जीते गए अपने खिताब का बचाव कपने उतरी थी। सिर्फ एक ही गोल कर सकी। दक्षिण कोरिया के लिए डैन सोन ने 51वें मिनट में गोल किया।

टूर्नामेंट में भारत अपराजित

पूरे टूर्नामेंट में भारत अपराजित रहा। भारत ने टूर्नामेंट में पांच मुकाबले में जीत दर्ज की । वहीं एक मुकाबला ड्रॉ रहा।हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम ने अपने तीनों पूल मैच जीते। सुपर 4 में उन्होंने दक्षिण कोरिया के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेलने के बाद क्रमशः मलेशिया और चीन को 4-1 और 7-0 से हराया।

Congratulations to our Men's Hockey Team for their splendid win in the Asia Cup 2025 held in Rajgir, Bihar. This win is even more special because they have defeated the defending champions, South Korea! This is a proud moment for Indian hockey and Indian sports. May our players… — Narendra Modi (@narendramodi) September 7, 2025

चौथा एशिया कप खिताब

यह भारत का चौथा एशिया कप खिताब है। इससे पहले उसने 2003, 2007 और 2017 में यह टूर्नामेंट जीता था। दक्षिण कोरिया ने यह टूर्नामेंट पाँच बार जीता है 1994, 1999, 2009, 2013 और 2022 में। अगला विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा।

पीएम मोदी ने की सराहना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया कप 2025 जीतने पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी और कहा कि यह भारतीय हॉकी और भारतीय खेलों के लिए गर्व का क्षण है। मोदी ने राज्य सरकार और बिहार के लोगों की भी सराहना की, “जिनके प्रयासों से राजगीर ने एक शानदार टूर्नामेंट की मेजबानी सुनिश्चित की है और यह एक जीवंत खेल केंद्र बन गया है।”

मोदी ने एक्स पर कहा, “बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया कप 2025 में शानदार जीत के लिए हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई। यह जीत इसलिए और भी खास है क्योंकि उन्होंने गत विजेता दक्षिण कोरिया को हराया है!”

प्रधानमंत्री ने कहा, “यह भारतीय हॉकी और भारतीय खेलों के लिए गर्व का क्षण है। हमारे खिलाड़ी और भी ऊंचाइयों को छूते रहें और देश को और गौरवान्वित करें!” दिलप्रीत सिंह के दो गोलों की बदौलत भारत ने रविवार को यहाँ गत चैंपियन दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर आठ साल के अंतराल के बाद पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया और अगले साल होने वाले एफआईएच विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया।

दूसरी सबसे सफल टीम

चार खिताब जीतकर, भारत एशिया कप में पाँच बार के चैंपियन कोरिया के बाद दूसरी सबसे सफल टीम बन गया है। भारत ने 2003 (कुआलालंपुर) और 2007 (चेन्नई) में मिली सफलता के बाद 2017 में ढाका में यह खिताब जीता था। इस खिताब के साथ ही भारत को अगले साल 14 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने वाले एफआईएच विश्व कप में सीधे प्रवेश मिल गया।