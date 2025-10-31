Home > खेल > पाक खिलाड़ियों को अपना दुश्मन नहीं मानते… हैंडशेक विवाद के बीच भारतीय खिलाड़ी का बड़ा बयान

पाक खिलाड़ियों को अपना दुश्मन नहीं मानते… हैंडशेक विवाद के बीच भारतीय खिलाड़ी का बड़ा बयान

Latest Sport News: एशिया कप और उसके बाद हुए महिला विश्व कप के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 31, 2025 9:13:41 PM IST

Handshake Controversy
Handshake Controversy

Handshake Controversy: भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी रोशन कुजूर ने खेल भावना को लेकर उठे हालिया “हाथ मिलाने के विवाद” पर एक अहम बयान दिया है. मैच से पहले और बाद में हाथ मिलाना हर खेल में एक आम परंपरा है, चाहे वह क्रिकेट हो, हॉकी हो या कबड्डी, लेकिन हाल के दिनों में यह परंपरा विवाद का कारण बन गई है.

दरअसल, एशिया कप और उसके बाद हुए महिला विश्व कप के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. इस कदम पर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई थी. वहीं, जोहर कप के दौरान भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाई-फाइव करके हाथ मिलाने के विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया.

‘पाक खिलाड़ियों को अपना दुश्मन नहीं मानते’

You Might Be Interested In

अब, इस विवाद को लेकर भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर रोशन कुजूर ने स्पष्ट किया है कि खिलाड़ियों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है. उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, “ऐसा नहीं था कि हमें हाथ मिलाने से रोका गया था. हमने कड़ी मेहनत और लगन से खेला. हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपना दुश्मन नहीं मानते; वे भी हमारे जैसे ही खिलाड़ी हैं.”

ICC Women World Cup 2025 Prize Money: इतिहास की सबसे बड़ी प्राइज मनी! टीम इंडिया के पास सुनहरा मौका, जानें कितनी राशि मिलेगी

खिलाड़ियों के बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं…

कुजूर ने आगे कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ हर मैच जीतना चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खिलाड़ियों के बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ जोहोर कप मैच 3-3 से ड्रॉ रहा और यह एक अच्छा मैच था.

फाइनल में हारा भारत 

भारत का टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हुआ, जहां 58वें मिनट तक स्कोर 1-1 से बराबर था. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम दो मिनट में निर्णायक गोल करके 2-1 से जीत हासिल की और खिताब अपने नाम कर लिया.

India A vs South Africa A: वापसी पर फीके पड़े ऋषभ पंत! चोट के बाद पहले मैच में सिर्फ़ इतने रन

Tags: Handshake Controversyhockey newsIndia vs Pakistan hockeyRosan Kujur
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दर्द ने कर दिया मूड खराब, ऐसे बनाएं सेक्स शानदार

October 31, 2025

कच्ची भिंडी और ये फूड्स बढ़ा देंगे मर्दाना ताकत, नहीं...

October 31, 2025

पैसे बचाएं और पाएं बढ़िया क्वालिटी, अब घर पर तैयार...

October 31, 2025

पहले की देखभाल फिर मुगल बादशाह ने बनाए उसी से...

October 31, 2025

इनकी नजरों से बचना है नामुमकिन! जानिए दुनिया के 10...

October 31, 2025

अब शाम की चाय के साथ बनाएं मसालेदार ब्रेड, हर...

October 31, 2025
पाक खिलाड़ियों को अपना दुश्मन नहीं मानते… हैंडशेक विवाद के बीच भारतीय खिलाड़ी का बड़ा बयान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पाक खिलाड़ियों को अपना दुश्मन नहीं मानते… हैंडशेक विवाद के बीच भारतीय खिलाड़ी का बड़ा बयान
पाक खिलाड़ियों को अपना दुश्मन नहीं मानते… हैंडशेक विवाद के बीच भारतीय खिलाड़ी का बड़ा बयान
पाक खिलाड़ियों को अपना दुश्मन नहीं मानते… हैंडशेक विवाद के बीच भारतीय खिलाड़ी का बड़ा बयान
पाक खिलाड़ियों को अपना दुश्मन नहीं मानते… हैंडशेक विवाद के बीच भारतीय खिलाड़ी का बड़ा बयान