पाक खिलाड़ियों को अपना दुश्मन नहीं मानते… हैंडशेक विवाद के बीच भारतीय खिलाड़ी का बड़ा बयान

Handshake Controversy: भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी रोशन कुजूर ने खेल भावना को लेकर उठे हालिया “हाथ मिलाने के विवाद” पर एक अहम बयान दिया है. मैच से पहले और बाद में हाथ मिलाना हर खेल में एक आम परंपरा है, चाहे वह क्रिकेट हो, हॉकी हो या कबड्डी, लेकिन हाल के दिनों में यह परंपरा विवाद का कारण बन गई है.

दरअसल, एशिया कप और उसके बाद हुए महिला विश्व कप के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. इस कदम पर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई थी. वहीं, जोहर कप के दौरान भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाई-फाइव करके हाथ मिलाने के विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया.

‘पाक खिलाड़ियों को अपना दुश्मन नहीं मानते’

अब, इस विवाद को लेकर भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर रोशन कुजूर ने स्पष्ट किया है कि खिलाड़ियों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है. उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, “ऐसा नहीं था कि हमें हाथ मिलाने से रोका गया था. हमने कड़ी मेहनत और लगन से खेला. हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपना दुश्मन नहीं मानते; वे भी हमारे जैसे ही खिलाड़ी हैं.”

खिलाड़ियों के बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं…

कुजूर ने आगे कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ हर मैच जीतना चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खिलाड़ियों के बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ जोहोर कप मैच 3-3 से ड्रॉ रहा और यह एक अच्छा मैच था.

फाइनल में हारा भारत

भारत का टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हुआ, जहां 58वें मिनट तक स्कोर 1-1 से बराबर था. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम दो मिनट में निर्णायक गोल करके 2-1 से जीत हासिल की और खिताब अपने नाम कर लिया.

