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भारतीय हॉकी टीम में नीले रंग की वापसी, भगवा जर्सी अब नहीं चलेगी, ब्लू जर्सी को मिली तवज्जों

भारतीय हॉकी टीम 2026 एशियन गेम्स में एक बार फिर अपनी नीली जर्सी में नजर आ सकती है. हॉकी इंडिया ने भारतीय ओलंपिक संघ को नीले रंग को पहली पसंद बताया है, जबकि भगवा रंग को दूसरी जर्सी के लिए रखा गया है.

By: Satyam Sengar | Published: September 8, 2026 6:51:11 PM IST

अब नीले रंग की जर्सी में नजर आएगी भारतीय हॉकी टीम.
अब नीले रंग की जर्सी में नजर आएगी भारतीय हॉकी टीम.


भारतीय हॉकी टीम एक बार फिर अपने पुराने और पहचान वाले नीले रंग में नजर आ सकती है. 2026 एशियन गेम्स के लिए हॉकी इंडिया ने भारतीय ओलंपिक संघ को बताया है कि टीम की पहली पसंद नीली जर्सी होगी, जबकि भगवा रंग को दूसरी जर्सी के तौर पर रखा जाएगा. हॉकी इंडिया के कोषाध्यक्ष शेखर मनोहरन ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि भारतीय ओलंपिक संघ ने टीम से पसंदीदा किट के रंग की जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में नीले रंग को पहली प्राथमिकता दी गई.

इससे पहले हॉकी इंडिया ने अगस्त में होने वाले एफआईएच हॉकी विश्व कप से पहले भारतीय टीम की जर्सी का रंग भगवा करने का फैसला किया था. इस फैसले पर देशभर में काफी चर्चा और विवाद हुआ था. हॉकी इंडिया ने उस समय कहा था कि खिलाड़ियों और कोचों की राय के आधार पर यह बदलाव किया गया है. उनका मानना था कि नीले मैदान पर नीली जर्सी होने से खिलाड़ियों को पहचानने में परेशानी हो सकती है. पीले और नारंगी रंग पर भी विचार हुआ था, लेकिन भारतीय झंडे से जुड़े होने के कारण भगवा रंग को चुना गया.

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पूर्व कप्तानों ने जताई थी नाराजगी
जर्सी का रंग बदलने के फैसले पर पूर्व भारतीय कप्तानों परगट सिंह, धनराज पिल्लै और वीरेन रासक्विन्हा ने सवाल उठाए थे. उनका कहना था कि नीला रंग भारतीय हॉकी की लंबे समय से चली आ रही पहचान का हिस्सा रहा है. पूर्व ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इस बदलाव की आलोचना करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया था. विवाद तब और बढ़ गया, जब हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप टिर्की के आंतरिक ईमेल सामने आए. इनमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि इस फैसले से पहले उनसे सलाह नहीं ली गई थी.

अब एशियन गेम्स पर रहेगा ध्यान
विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम आठवें स्थान पर रही, जबकि महिला टीम ने पांचवें स्थान के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. खास बात यह रही कि इंग्लैंड और नीदरलैंड्स जैसी टीमों ने भी नीले मैदान पर हल्के नीले रंग की जर्सी पहनकर अच्छा प्रदर्शन किया. इसके बाद खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने समीक्षा बैठक की. इसमें क्रेग फुल्टन, हरमनप्रीत सिंह, स्जोर्ड मारिजने और सलीमा टेटे सहित हॉकी इंडिया के अधिकारी मौजूद रहे. मांडविया ने टीमों से विश्व कप को पीछे छोड़कर एशियन गेम्स के जरिए 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में जगह बनाने पर ध्यान देने को कहा.

Tags: Indian Hockey Team
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