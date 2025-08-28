Asia Cup News: 3 एशिया कप खेलने वाले गौतम गंभीर का क्या है अधूरा सपना? जिसे अब सूर्या ब्रिगेड करेगी पूरा

Asia Cup 2025: एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा और सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ होगा। इस टूर्नामेंट को अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी का आगाज माना जा रहा है, इसलिए हर खिलाड़ी इसमें अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगा, वहीं दूसरी ओर गौतम गंभीर के लिए भी यह टूर्नामेंट बेहद खास होगा। वह पहली बार बतौर मुख्य कोच इस टूर्नामेंट में उतरने वाले हैं। गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) का एशिया कप से एक खास रिश्ता है, वह तीन बार इस टूर्नामेंट में उतरे, एक बार चैंपियन बने और एक बार उन्हें ऐसा ज़ख्म मिला जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगे। आइए आपको गौतम गंभीर के एशिया कप सफ़र के बारे में बताते हैं।

गंभीर 3 बार एशिया कप में हिस्सा लिया

गंभीर ने एशिया कप में एक खिलाड़ी के तौर पर शानदार प्रदर्शन किया है। इस बाएँ हाथ के खिलाड़ी ने 3 बार एशिया कप में हिस्सा लिया। उन्होंने पहली बार 2008 में कदम रखा था, जहाँ उन्होंने 6 मैचों में 43 से ज़्यादा की औसत से 259 रन बनाए थे। हालाँकि, वह टीम इंडिया को यह टूर्नामेंट जिता नहीं पाए। फ़ाइनल में, टीम इंडिया अजंता मेंडिस की विनाशकारी गेंदों के आगे टिक नहीं पाई और फ़ाइनल 100 रनों से हार गई।

हालाँकि, दो साल बाद 2010 में गौतम गंभीर ने और भी बेहतर प्रदर्शन किया। इस बार उनके बल्ले से 4 मैचों में 50 से ज़्यादा की औसत से 203 रन निकले। फ़ाइनल श्रीलंका के ख़िलाफ़ था और टीम इंडिया ने दांबुला में 81 रनों से जीत हासिल की थी। 2010 में एशिया का चैंपियन बनने के बाद गौतम गंभीर को बड़ा झटका लगा। इस खिलाड़ी ने 2012 एशिया कप में 3 मैचों में 111 रन बनाए लेकिन टीम फ़ाइनल के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाई।

Asia Cup 2025 से ठीक पहले चोटिल हुआ ये स्टार खिलाड़ी, क्रिकेट जगत में मचा हंगामा

क्या 15 साल का इंतज़ार खत्म होगा?

गौतम गंभीर ने 2010 में एक खिलाड़ी के तौर पर एशिया का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। अब 15 साल बाद, बतौर कोच उनके पास फिर से एशिया कप जीतने का मौका है। मैच दुबई में होने हैं। भारत को पाकिस्तान और श्रीलंका से कड़ी टक्कर मिलेगी। अब देखना यह है कि गौतम गंभीर किस रणनीति से टीम को चैंपियन बनाते हैं।

RCB के इस खिलाड़ी ने कर दिखाया असंभव – 1 गेंद पर 22 रन बनाकर इतिहास रचा, लोग बोले- ये कैसे हुआ?