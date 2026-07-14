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भारत के 3 क्रिकेटर्स, जिन्होंने 35 की उम्र के बाद टीम में किया कमबैक, अब सूर्यकुमार यादव की बारी!

Indian Cricketers Comeback: अगर सूर्यकुमार यादव घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हैं, तो वह भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं. इससे पहले कई भारतीय खिलाड़ियों ने इस तरह वापसी की है.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 14, 2026 6:49:10 PM IST

भारत के 3 क्रिकेटर्स, जिन्होंने 35 की उम्र के बाद किया टीम कमबैक.
भारत के 3 क्रिकेटर्स, जिन्होंने 35 की उम्र के बाद किया टीम कमबैक.


Indian Cricketers Comeback: भारतीय क्रिकेट की टी20 टीम इस समय अपने बुरे दौर से गुजर रही है. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम की आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टी20 इंटरनेशनल सीरीज में व्हाइटवॉश का सामना करना पड़ा. इस बीच हर किसी को पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव की याद आई. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने एक भी टी20 सीरीज नहीं हारी थी. उनकी कप्तानी में ही भारतीय टीम ने साल 2026 का टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया.

हालांकि सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) खुद खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. लंबे समय से उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे. इसके चलते टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. अब फैंस के बीच चर्चा हो रही है कि क्या सूर्यकुमार यादव वापसी कर पाएंगे. तो इसका जवाब ‘हां’ है, क्योंकि सूर्यकुमार यादव से पहले भी कई भारतीय खिलाड़ियों ने 35 साल से ज्यादा की उम्र में टीम इंडिया में कमबैक किया है. जानें कौन हैं वो खिलाड़ी…

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दिनेश कार्तिक

भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने 37 साल की उम्र में आईपीएल के दम पर टीम इंडिया में वापसी की थी. दिनेश कार्तिक साल 2019 वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फ्लॉप होने के बाद टीम से ड्रॉप कर दिया गया था. वह करीब 3 साल तक भारतीय टीम से दूर रहे, लेकिन कभी हार नहीं मानी. उन्होंने आईपीएल 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलते हुए 55 की औसत और 183.33 के स्ट्राइक रेट से 16 मैचों में 330 रन ठोक दिए. इस धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर 37 साल की उम्र में भारत की टी20 टीम में वापसी की. उन्होंने भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2022 भी खेला.

आशीष नेहरा

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा (Ashish Nehra) ने भी 36-37 साल की उम्र में भारतीय टीम में वापसी की थी. साल 2011 विश्व कप के बाद आशीष नेहरा का करियर लगभग खत्म माना जा रहा था. दरअसल, विश्व कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ आशीष नेहरा को गंभीर चोट लग गई. इसके बाद वह करीब 5 साल तक भारतीय टीम से दूर रहे. इस दौरान उनकी उम्र 30 के पार हो चुकी थी. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी.

उन्होंने साल 2014 और 2015 के आईपीएल सीजन में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए अपनी धारदार गेंदबाजी से धमाल मचा दिया. इसके दम पर आशीष नेहरा ने जनवरी 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में वापसी की. इसके बाद उन्होंने 2016 का टी20 वर्ल्ड कप भी खेला, जिसमें धारदार गेंदबाजी की.

ये भी पढ़ें: IND vs ENG: वनडे सीरीज शुरू होते ही घबराया इंग्लैंड! पहले मैच के बीच खेला दांव, खूंखार गेंदबाज को बुलाया

अजिंक्य रहाणे

भारत के पूर्व बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने भी 35 साल से ज्यादा की उम्र में वापसी की. साल 2020 से खराब फॉर्म से जूझ रहे अजिंक्य रहाणे को जनवरी 2022 में साउथ अफ्रीका दौरे के बाद भारतीय टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया था. युवा खिलाड़ियों के आने के बाद अजिंक्य रहाणे का टेस्ट करियर खत्म होता दिखाई दे रहा था.

इसके बाद अजिंक्य रहाणे ने अपने खेल में बदलाव किया और रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लगातार रन बनाए. इसके बाद आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए 199.05 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद अजिंक्य रहाणे ने द ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में वापसी की.

क्या सूर्या कर पाएंगे वापसी?

अगर सूर्यकुमार यादव को टीम इंडिया में वापसी करनी है, तो खुद को साबित करना होगा. इसके लिए सूर्यकुमार यादव को घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाने होंगे और आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करना होगा. इससे वह बीसीसीआई की नजरों में बने रहेंगे और टीम इंडिया में वापसी कर सकेंगे.

Tags: ajinkya rahaneAshish NehraDinesh Karthikhome-hero-pos-2SURYAKUMAR YADAV
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