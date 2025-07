सरफराज खान के नए लुक ने मचाया तहलका! सिर्फ दो महीने में हो गया चमत्कार, फोटो देख पहचान नहीं पाएंगे

Sarfaraz Khan Lost Weight: लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे सरफराज खान ने क्रिकेट जगत के गलियारों में सिर्फ एक तस्वीर से हलचल मचा दी है। इसकी वजह यह है कि सरफराज चयनकर्ताओं का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं। सरफराज को इंग्लैंड लायंस के खिलाफ इंडिया ए टीम में शामिल किया गया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ़ एक मैच खेला था। इस मैच में सरफराज ने 92 रनों की पारी खेली थी, लेकिन इसके बाद भी सरफराज को भारत की सीनियर टीम में जगह नहीं मिली। अब सरफराज खान जिम में खूब पसीना बहा रहे हैं।

टीम इंडिया में चयन के लिए खिलाड़ियों की फिटनेस भी एक पैमाना होती है। इसी वजह से सरफराज चयनकर्ताओं के सामने खुद को साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। सरफराज ने जिम में वर्कआउट करके और रोज़ाना खूब पसीना बहाकर सिर्फ़ दो महीनों में 17 किलो वजन कम कर लिया है। आज 21 जुलाई को सरफराज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसने सबका ध्यान खींचा है।

Sarfaraz Khan Then vs Now 🥶

Lost 17kg in the last two months. 🫡🔥

The transformation is insane, this is Sarfaraz Khan for you! 🙌🙌#SarfarazKhan pic.twitter.com/sat9ZPdWUi

— Saabir Zafar (@Saabir_Saabu01) July 21, 2025