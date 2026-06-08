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7 गेंद, 7 छक्के और 220 रन! इस बल्लेबाज ने किया बड़ा कारनामा; जानकर उड़ जाएंगे होश

Ruturaj Gaikwad: ऋतुराज गायकवाड़ ने लिस्ट ए क्रिकेट में 7 गेंदों पर 7 छक्के लगाकर इतिहास रचा. आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के चलते उन्होंने भारतीय टीम और एशियन गेम्स में कप्तानी भी की.

By: Preeti Rajput | Last Updated: June 8, 2026 10:57:20 AM IST

7 गेंद, 7 छक्के और 220 रन
7 गेंद, 7 छक्के और 220 रन


Ruturaj Gaikwad: क्रिकेट में एक ओवर यानी 6 बॉल पर 6 छक्के की उपलब्धि कई शानदार बल्लेबाज हासिल कर चुके हैं. लेकिन लिस्ट ए या वनडे क्रिकेट में सात गेंद पर 7 छक्के लगाने का कारनामा केवल एक ही बल्लेबाज ने कर दिया है. यह शानदार उपलब्धि भारतीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के नाम है. जिन्होंने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से क्रिकेट की दुनिया को हैरान कर दिया था. उस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ को सभी लोग क्रिकेट के प्रिंस के नाम से पुकारने लगे थे. 

भारतीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन 

ऋतुराज गायकवाड़ को घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाना जाता है. वह चन्नई सुपर किंग्स के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक हैं. इसी कारण उन्हें IPL की सबसे फेमस टीम की कप्तानी करने का भी मौका मिला है. यही प्रदर्शन उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी के सफर तक भी ले गया था. जब उन्होंने 2023 एशियन गेम्स में टीम इंडिया की कप्तानी भी की थी. 

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विजय हजारे ट्रॉफी में गायकवाड़ का प्रदर्शन 

विजय हजारे ट्रॉफी साल 2022 के दौरान गायकवाड़ ने ऐसी पारी खेली, जिससे क्रिकेट जगत हैरान रह गया. महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच खेले गए एक मुकाबले में उन्होंने  उत्तर प्रदेश के गेंदबाज शिवा सिंह के एक ओवर 7 छक्के जड़ दिए. 49वां ओवर चल रहा था, शिवा सिंह के सामने ऋतुराज पूरी तैयारी के साथ खड़े हुए थे. ओवर की पहली छह गेंदों उन्होंने एक के बाद एक छक्के जड़ दिए. वहीं ओवर के एक गेंद नो-बॉल निकली. जिसके बाद उन्होंने इस गेंद पर छक्का लगाया. उन्होंने एक ओवर में 43 रन बनाए. बता दें कि, ये लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास का विश्व रिकॉर्ड है. 

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220 रन की नाबाद पारी 

बता दें कि, उस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने 159 गेंदों पर 220 रन की पारी खेली थी. इस पारी में उन्होंने 10 चौके और 16 छक्के लगाए थे. महाराष्ट्र की टीम 330 पूरे रन बनाए, जिसमें से 220 गायकवाड़ ने बनाए थे. बता दें कि, गायकवाड़ घरेलू क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में इस तरह की शानदार पारी खेलते रहते हैं. उनका लिस्ट ए और टी20 दोनों में स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर रहता है. गायकवाड़ भारतीय क्रिकेट के शानदार बल्लेबाजों में शामिल हैं. इसी कारण चयनकर्ताओं की नजरें लगातार उन पर बनी रहती हैं.

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Tags: Ruturaj Gaikwadvijay hazare trophy
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