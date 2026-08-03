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न पहली नजर का प्यार, न फिल्मी प्रपोजल… दोस्त की बहन संग शुरू हुई लव स्टोरी, क्रिकेटर ने यूं रचाई शादी

Mandeep Singh Love Story: भारतीय क्रिकेटर मनदीप सिंह ने अपने क्लासमेट की बहन जगदीप जसवाल से शादी रचाई है. जगदीप पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो इंग्लैंड में पली-बढ़ी हैं. पढ़ें मनदीप सिंह की लव स्टोरी...

By: Ankush Upadhayay | Published: August 3, 2026 12:07:44 AM IST

क्रिकेटर मनदीप सिंह की लव स्टोरी.
क्रिकेटर मनदीप सिंह की लव स्टोरी.


Mandeep Singh Love Story: भारत के स्टार क्रिकेटर्स की लव स्टोरी अक्सर चर्चा में रहती है. कई स्टार क्रिकेटर्स ने बॉलीवुड की हसीनाओं और मॉडल से शादी रचाई है. हालांकि कुछ चुनिंदा खिलाड़ी ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपनी दोस्त या क्लासमेट की बहन से शादी रचाई है. आज हम आपको ऐसे ही एक भारतीय क्रिकेटर की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने क्लासमेट की बहन को ही दिल दे बैठा. हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेटर मनदीप सिंह की. भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले मनदीप सिंह ने जगदीप जसवाल के साथ शादी रचाई है. ऐसे में आइए जानते हैं मनदीप सिंह की रोमांचक लव स्टोरी…

कैसे हुई दोनों की मुलाकात?

मनदीप सिंह और जगदीप जसवाल की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. जगदीप जसवाल इंग्लैंड में पढ़ी लिखी हैं, जो पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट हैं. उनका परिवार मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है. ऐसे में जब जगदीप जसवाल भारत में आईं, तो एक रिश्तेदार ने उन्हें मनदीप से मिलवाया. मनदीप को पहली ही मुलाकात में जसवाल से प्यार नहीं हुआ बल्कि ने पहले सिर्फ दोस्त बने. इसके बाद समय के साथ-साथ उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई. फिर करीब एक साल बाद दोनों ने एक-दूसरे से शादी करने का फैसला किया. उन दोनों ने साल 2017 में शादी रचाई.

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क्लासमेट की बहन से रचाई शादी

मनदीप सिंह पहली बार जगदीप जसवाल के कजिन के जरिए उनसे मिले. जगदीप के कजिन और मनदीप क्लासमेट थे. जब जगदीप को पता चला कि मनदीप एक भारतीय क्रिकेटर हैं, जो आईपीएल में भी खेलते हैं, तो उनकी रूचि बढी. उन्होंने मनदीप सिंह को सोशल मीडिया पर फॉलो करना शुरू कर दिया. फिर उनकी बातचीत शुरू हुआ और दोनों ने एक-दूसरे को समझना शुरू कर दिया. 

कौन हैं जगदीप जसवाल?

जगदीप जसवाल भले ही इंग्लैंड में पली-बढ़ी हैं, लेकिन वह अपनी संस्कृतियों से जुड़ी हुई हैं. वहीं, पेशे से वह एक मेकअप आर्टिस्ट हैं. दरअसल, उन्हें बचपन से ही मेकअप और अलग-अलग रंगों के साथ प्रयोग करना पसंद था. ऐसे में उन्होंने अपने शौक को प्रोफेनल बनाया और इसी में अपना करियर बनाया.

मनदीप सिंह का करियर

34 साल के मनदीप सिंह ने घरेलू क्रिकेट में कई सालों तक पंजाब के लिए खेला. इसके अलावा वह आईपीएल में भी कई अलग-अलग टीमों की ओर से खेलते हुए नजर आए. इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स, किंग्स इलेवन पंजाब (पंजाब किंग्स), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स शामिल हैं. इतना ही नहीं, वह टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए भी 3 मैच खेल चुके हैं.

Tags: love story
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