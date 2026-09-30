‘विराट भविष्य में पछताएगा…’ कपिल देव ने कोहली के लिए क्यों कहा ऐसा? बोले- कुछ दिन और रहता तो…

भारतीय क्रिकेट के महान ऑलराउंडर कपिल देव ने विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले पर निराशा जताई है. 1983 विश्व कप विजेता कप्तान का मानना है कि कोहली में अभी भी टेस्ट क्रिकेट खेलने की क्षमता थी और उन्हें इस फॉर्मेट में कुछ साल और खेलना चाहिए था. कपिल ने साथ ही कहा कि अगर कोहली अपनी फिटनेस बनाए रखते हैं तो वह अगले दो-तीन साल वनडे क्रिकेट खेलकर कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

कपिल देव ने पीटीआई से बातचीत में कहा, “जिस तरह से वह खेल रहे हैं, वह अच्छे दिख रहे हैं. इस उम्र में उनकी फिटनेस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. अगर वह अगले दो-तीन साल खुद को फिट रखते हैं, तो मुझे लगता है कि वह सभी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. दूसरी बात, मुझे उनके इस फैसले से दुख हुआ. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया. मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया.” कपिल ने कहा कि कोहली खुद अपने करियर को सबसे बेहतर तरीके से समझते हैं.

कपिल देव को विराट के टेस्ट संन्यास का अफसोस

कपिल देव ने कहा कि बतौर दर्शक और पूर्व क्रिकेटर उन्हें लगता है कि विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में और खेलना चाहिए था. उन्होंने कहा, “वह खुद सबसे बेहतर जानते हैं. लेकिन एक दर्शक और पूर्व क्रिकेटर के तौर पर मुझे लगता है कि उन्हें और टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए था, क्योंकि उनमें इसकी क्षमता है. जो लोग उनका खेल पसंद करते हैं और खेल को समझते हैं, वे जानते हैं कि उनमें यह क्षमता है. शायद भविष्य में कोहली को अपने फैसले पर थोड़ा पछतावा हो सकता है.

टेस्ट में वापसी पर कपिल ने कही बड़ी बात

कपिल ने कहा, “जब आपको खेल से प्यार और जुनून है, तो आप खुद को संभाल सकते हैं तो संन्यास क्यों लें? मैं समझ सकता हूं कि टी20 पूरी तरह अलग है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट उनके लिए बिल्कुल सही फॉर्मेट था.” हालांकि, उन्होंने कोहली की उम्र और अनुभव को देखते हुए साफ किया कि किसी को उन्हें सलाह देने या संन्यास वापस लेने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए. कपिल ने कहा; “वह खुद जानते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर है. उन्होंने थोड़ा और खेला होता तो अच्छा रहता, लेकिन संन्यास से वापसी करना उनका फैसला है.”