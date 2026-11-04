Gurnoor Brar Private Photo Chat Leak: प्राइवेट चैट और गंदी तस्वीर लीक! भारतीय गेंदबाज के साथ हुआ ऐसा कांड; सोशल मीडिया पर मचा तहलका

Gurnoor Brar Private Photo Chat Leak: भारतीय तेज़ गेंदबाज़ गुरनूर बरार का नाम आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह छाया हुआ है, और इसकी वजह उनकी बॉलिंग से बिल्कुल भी नहीं है. उनके नाम पर कथित प्राइवेट टेक्स्ट थ्रेड और पर्सनल फ़ोटो ने ऑनलाइन बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा कर दिया है, लेकिन निचोड़ ये है. किसी ने भी इनमें से एक भी दावे को खुद से वेरिफ़ाई नहीं किया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वीकेंड में इंटरनेट पर तब धमाका हुआ जब कथित प्राइवेट बातचीत के स्क्रीनशॉट और एक सेमी-न्यूड फ़ोटो X और Reddit पर वायरल हुई. 26 साल के इस पेसर, जो चुपचाप इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम बना रहे हैं, अचानक एक गड़बड़ वायरल साइडशो के बीच आ गए.

नहीं मिला कोई पुख्ता सबूत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लीक्स ने सबसे पहले 1 नवंबर के आसपास रफ़्तार पकड़ी. अनवेरिफाइड अकाउंट्स ने कथित तौर पर बॉलर से जुड़े टेक्स्ट लॉग को फिर से शेयर करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरों ने उनके और एक खास पर्सनल फ़ोटो के बीच कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की. लेकिन, बात यह है कि रिएक्ट करने और एंगेजमेंट को फ़ार्म करने की जल्दी में, बेसिक फ़ैक्ट-चेकिंग पूरी तरह से बेकार हो गई. न तो चैट रिकॉर्ड और न ही फ़ोटो किसी असली सोर्स से ऑथेंटिकेट किए गए हैं. इस मटीरियल को सीधे बरार से जोड़ने वाला कोई पक्का सबूत नहीं है.

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सोशल मीडिया पर अफवाहें कैसे शुरू हुईं

पूरे विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया जब यूज़र्स ने तेज़ी से पोस्ट उठाए और बेबुनियाद, बिना किसी आधार वाली थ्योरीज़ के साथ दौड़ना शुरू कर दिया. खुद को ऑनलाइन जासूस कहने वालों ने लीक हुई तस्वीर में दिख रही चेन को बरार की पिछली इंस्टाग्राम फोटो में पहने हुए नेकलेस से मिलाने की भी कोशिश की. यह कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी आम ज्वेलरी से मिलान करने से कुछ भी साबित नहीं होता. कोई जानी-पहचानी एक्सेसरी – या बिना किसी साफ़ वजह के घूम रहा कोई बिना वेरिफ़ाई किया हुआ स्क्रीनशॉट – असली सबूत से कोसों दूर है. फिर भी, इससे अटकलें काबू से बाहर होने से नहीं रुकीं.