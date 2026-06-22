बिहारी रीति रिवाज से शुरू हुईं आकाश दीप की शादी की रस्में: इस दिन अक्षिता बनेंगी दुल्हनिया, देखें तिलक का वायरल वीडियो

टीम इंडिया के स्टार तेज़ गेंदबाज़ आकाश दीप जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं और तैयारियां पूरी हो गई हैं। बिहार के इस क्रिकेटर की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं; 21 जून को पारंपरिक तरीके से ‘तिलक’ की रस्म हुई. यह कार्यक्रम रोहतास ज़िले के सासाराम के शिवसागर ब्लॉक में स्थित उनके पैतृक गांव बड्डी में हुआ. इस मौके की तस्वीरों में उनका परिवार खुशी से झूमता हुआ दिख रहा है और पूरा गांव उत्सव की रोशनी से जगमगा उठा है.

आकाशदीप सिंह की तिलक सेरेमनी का वीडियो

आकाशदीप सिंह की तिलक सेरेमनी का एक वीडियो सामने आया है और सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में परिवार के सदस्यों, ग्रामीणों और रिश्तेदारों की भारी भीड़ के बीच जश्न का नज़ारा दिख रहा है. दूल्हे आकाशदीप सिंह काफी हैंडसम लग रहे हैं.

आकाशदीप सिंह की होने वाली दुल्हन कौन हैं?

जानकारी के लिए बता दें कि आकाशदीप, रोहतास ज़िले के डेहरी इलाके में स्थित मानिकपुर की रहने वाली अक्षिता से शादी करने जा रहे हैं. अक्षिता, मानिकपुर गाँव के अमित कुमार सिंह की बेटी हैं. वह एक साधारण मध्यम-वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हैं. दिलचस्प बात यह है कि यह पूरी तरह से पारंपरिक अरेंज्ड मैरिज है.

शादी में शामिल होने वाली जानी-मानी हस्तियां

एक इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर होने के नाते, आकाश दीप की शादी में कई हाई-प्रोफाइल मेहमानों के आने की उम्मीद है. खेल जगत और अन्य क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां इस समारोह में शामिल हो सकती हैं, जो उनके पैतृक गांव बड्डी में हो रहा है. हाल ही में, 16 जून को बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गांव का दौरा किया और आकाश दीप के माता-पिता और परिवार से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दीं.

भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी इस कार्यक्रम के लिए पूरी तरह तैयार है. इसके चलते बड्डी गांव के हर कोने में पुलिस बल तैनात किया गया है ऐसा इंतज़ाम ‘तिलक’ समारोह के दौरान भी देखा गया था.

शादी का शेड्यूल

21 जून को ‘तिलक’ समारोह के बाद, 22 जून को ‘मेहंदी’ की रस्म और 23 जून को ‘हल्दी’ की रस्म होनी है. यह जोड़ा 24 जून को वाराणसी में शादी के बंधन में बंधेगा। बारात और मेहमानों के ठहरने के लिए एक 5-स्टार होटल बुक किया गया है.