एशियन गेम्स में अगर भारत जीता, फिर मोहिसन नकवी से भी लेनी पड़ेगी ट्रॉफी, जानें क्या कहता है OCA का नियम?

भारत की मेंस और विमेंस क्रिकेट टीम अगर एशियन गेम्स में मेडल जीतती हैं, तो उनके सामने एक अजीब स्थिति आ सकती है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी अगर मेडल देने के लिए चुने जाते हैं, तो भारतीय खिलाड़ियों को उनसे मेडल लेना पड़ सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, मेडल सेरेमनी में किसे यह जिम्मेदारी मिलेगी, इसका फैसला ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (ओसीए) करेगा.

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि भारत की मेंस और विमेंस दोनों टीमें एशिया कप की मौजूदा चैंपियन हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ट्रॉफी और मेडल नहीं मिले हैं. बताया गया था कि मोहसिन नकवी खुद ट्रॉफी देने पर जोर दे रहे थे. भारतीय टीमों ने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था. अब एशियन गेम्स में अगर दोनों में से कोई टीम पोडियम पर पहुंचती है, तो एक बार फिर यही सवाल सामने आ सकता है कि मेडल आखिर किसके हाथों से दिया जाएगा.

बीसीसीआई ने कहा- अभी सिर्फ मैच पर ध्यान

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने साफ किया कि टीम और बोर्ड फिलहाल इस मुद्दे के बजाय मैचों पर ध्यान दे रहे हैं, “हमारा पूरा ध्यान सिर्फ मैचों पर है. टीमों को पहले पोडियम तक पहुंचना होगा. उस समय जो भी परिस्थितियां होंगी, उन्हें ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा.” उन्होंने आगे कहा, “हम पुल पर तभी जाएंगे, जब वहां पहुंचेंगे. बोर्ड और क्रिकेटरों का पूरा ध्यान मैच जीतने पर है. जो हुआ ही नहीं है, उस पर हम अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते.”

ओसीए के नियम में क्या लिखा है?

मेडल सेरेमनी को लेकर ओसीए के आर्टिकल 66 में नियम दिया गया है. इसके मुताबिक, ओसीए गेम्स में जीतने वाली टीमों को मेडल ओसीए अध्यक्ष द्वारा दिए जाने चाहिए. हालांकि, अध्यक्ष यह जिम्मेदारी किसी दूसरे ओसीए सदस्य को भी सौंप सकते हैं. ऐसे में अगर नकवी को यह जिम्मेदारी दी जाती है, तो भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने उनसे मेडल लेने की स्थिति बन सकती है. नियम में यह भी साफ है कि मेडल सेरेमनी के दौरान किसी तरह का राजनीतिक, धार्मिक, नस्लीय या व्यावसायिक प्रचार नहीं किया जा सकता.