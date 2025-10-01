Handshake Boycott: पाकिस्तान की एक बार फिर होगी बेइज़्ज़ती, अब ये टीम नहीं मिलाएगी हाथ
ICC Protocols: पाकिस्तान टीम को अंदेशा है कि भारतीय महिला खिलाड़ी भी हाथ मिलाने से परहेज़ करेंगी. BCCI और ICC से अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं, कप्तानों भी रहे खामोश.

By: Sharim Ansari | Last Updated: October 1, 2025 10:24:51 PM IST

No Handshake Policy
No Handshake Policy

India Pakistan Women Cricket: पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम को उम्मीद है कि भारतीय महिला टीम 2025 एशिया कप में भी भारतीय टीम द्वारा घोषित ‘हाथ मिलाने के बॉयकॉट’ को जारी रखेगी. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के मुताबिक़, पाकिस्तान टीम मैनेजर हिना मुनव्वर ने रविवार, 5 अक्टूबर को कोलंबो में होने वाले ग्रुप स्टेज मैच के लिए खिलाड़ियों के रुख को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से दिशानिर्देश लिए हैं.

भारत में अन्य रिपोर्टों में बताया गया है कि न तो PCB और न ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस मुद्दे पर कोई निर्णय या कोई सवाल पूछने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से संपर्क किया है. हालांकि, ICC में हाथ मिलाने के बारे में कोई प्रोटोकॉल नहीं है, और यह हमेशा से एक परंपरा रही है, जिसका आमतौर पर टॉस के समय टीम के कप्तान और मैच के अंत में पूरी टीम द्वारा पालन किया जाता है.

कहा जाता है कि BCCI ने हरमनप्रीत कौर के साथ इस बारे में कोई बातचीत नहीं की है. टूर्नामेंट से पहले ICC कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान को एशिया कप में हुए भारत-पाक विवादों के बारे में बताया गया, लेकिन उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया.

हरमनप्रीत कौर का बयान

हरमनप्रीत ने कहा कि हम सिर्फ़ एक चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं, वह है मैदान पर क्रिकेट खेलना और हम बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि क्रिकेटर होने के नाते, हम सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों पर नियंत्रण रख सकते हैं जो हमारे हाथ में हैं. लेकिन बाकी चीज़ों पर मेरा कोई काबू नहीं है और मैं उन बातों पर ध्यान भी नहीं देती. हम ड्रेसिंग रूम में भी इन बातों पर चर्चा नहीं करते. हम यहां सिर्फ़ क्रिकेट खेलने आए हैं और हमारा ध्यान सिर्फ़ क्रिकेट पर है.

दीप्ति शर्मा ने भी रखी बात

दीप्ति शर्मा से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की वनडे सीरीज के दौरान सीधे तौर पर पूछा गया था, लेकिन जवाब कुछ ऐसा ही था. स्पिनिंग ऑलराउंडर ने मंगलवार को कहा कि वह मैच अभी बहुत दूर है, और जब होगा तब देखेंगे कि क्या करना है. हम इस समय एशिया कप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं.

भारतीय मेंस टीम ने कथित तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह रुख अपनाया और ग्रुप स्टेज मैच में इसे अंजाम दिए जाने के बाद भी यह जारी रहा. महिला क्रिकेट में, भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे के खिलाफ केवल 11 वनडे और 16 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. बीच-बीच में कुछ रोमांचक मुकाबले भी हुए हैं, लेकिन भारत का दबदबा रहा है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ केवल तीन टी20 इंटरनेशनल मैच हारे हैं और वनडे में एक भी मैच नहीं हारा है.

